Motief voor ‘opa-moord’ Wierden was financiële claim van half miljoen euro

De moord was echter tevergeefs, want de civiele procedure ging gistermiddag ‘gewoon’ verder.

De erfgename, de dochter van het slachtoffer, heeft de claim namelijk overgenomen. Zij eist nu in deze procedure een kleine half miljoen euro.

Nadat Smit zijn bedrijf Hewi Slangen enkele jaren geleden had overgedaan aan zijn zoon, hield senior zelf het bedrijfspand en verhuurde dat via Hewi Vastgoed aan junior. Die zou vervolgens een torenhoge huurachterstand hebben opgelopen.

Zoon voor rechter gesleept

Herman Smit had daarop in 2017 zijn zoon voor de rechter gesleept. Behalve om de huurpenningen gaat het in deze civiele procedure ook om vermeende leningen van Herman Smit aan zijn zoon. De zoon betwist echter dat dit leningen zijn, hij zegt dat het om schenkingen gaat die hij dus niet hoefde terug te betalen.

Na de moord op haar vader heeft zijn dochter de procedure op zich genomen, waardoor ze in de rechtszaal lijnrecht tegenover haar broer belandde. Gistermiddag vond voor de rechtbank Almelo een getuigenverhoor plaats, waarin onder meer Smit junior zijn standpunt nader kon toelichten.

Veroordeeld

In de zogenoemde ‘opa-moord’ werd de achttienjarige kleinzoon, die ten tijde van het misdrijf minderjarig was, vorige week veroordeeld tot twee jaar celstraf en jeugd-tbs. Opa Herman had 38 steekwonden over zijn hele lichaam.



Omdat de strafzaak vanwege de leeftijd van de verdachte achter gesloten deuren plaatsvond, was tot nog toe slechts bekend dat een financieel conflict tussen de ouders van de kleinzoon en het slachtoffer aanleiding vormde voor de moord. Naar nu blijkt, was er sprake van een zakelijke ruzie tussen de opa en zijn zoon.

Spanningen

De civiele claim van een half miljoen euro zorgde voor grote spanningen in het gezin. Al maanden voor de moord had de kleinzoon met zijn ouders gesproken over de eventuele gevolgen voor die rechtszaak wanneer grootvader dood zou zijn.

“Wat zou het zijn als opa dood was. Zou dan de rechtszaak doorgaan?”, vroeg hij zijn ouders. Dit verklaarde de moeder van de kleinzoon tijdens de verhoren, zo blijkt uit het strafdossier van het rechercheteam Liberia.



Afgeluisterd gesprek

Na zijn aanhouding, een week na de moord, vertelde de kleinzoon bovendien aan zijn vader waarom hij opa had vermoord: “De intentie was dat het jou een half miljoen zou schelen”. Dit gesprek werd echter door justitie afgeluisterd, zo blijkt verder uit het dossier.

Thijs Geerdink, advocaat van de kleinzoon, bepleitte dat er geen sprake was van voorbedachten rade, maar dat opa in een opwelling is gedood. "Voor de rest is het voor mij lastig te reageren. Niet alleen omdat hier sprake is van een minderjarige veroordeelde tegen wie de zaak vanwege zijn leeftijd achter gesloten deuren werd behandeld, maar ook omdat het vonnis nog niet onherroepelijk is. Er is immers nog altijd hoger beroep mogelijk."



Later vandaag het verhaal dat de kleinzoon zijn tactiek om voor strafvermindering in aanmerking te komen - onder meer door opa vals te beschuldigen van incest - heeft afgestemd met zijn ouders.