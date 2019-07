‘Opa-moord’ Wierden: Kleinzoon besprak 'incest-tactiek' met zijn ouders

De kleinzoon, die vorige week werd veroordeeld voor de moord op zijn 71-jarige opa Herman Smit uit Wierden, heeft zijn verklaringen om voor een lagere straf in aanmerking te komen met zijn ouders besproken. Niet alleen beschuldigde hij zijn grootvader ten onrechte van incest, maar ook verklaarde hij nadrukkelijk dat hij opa in een opwelling van het leven had beroofd in plaats van volgens een vooropgezet plan. Beide gesprekken werden echter afgeluisterd door justitie.

Dit blijkt uit het strafdossier van het rechercheteam Liberia. De rechtbank spreekt in het vonnis van een 'uitgekiende strategie'.



Veroordeeld

De kleinzoon werd vorige week veroordeeld omdat hij opa met 38 messteken had omgebracht. Onder meer vanwege de ernst van het misdrijf had het Openbaar Ministerie gevraagd het volwassenenstrafrecht toe te passen en eiste daarom zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechtbank ging daar echter niet in mee en veroordeelde de jongen op basis van het jeugdstrafrecht tot twee jaar cel en jeugd-tbs.





Heb hem een vette bek gegeven en toen heb ik hem gestoken Kleinzoon in zijn bekentenis in 'opa-moord' tegenover rechercheurs

Valse incestbeschuldigingen

Tijdens de rechercheverhoren beschuldigde de jongeman zijn opa ervan dat hij hem in zijn jeugd seksueel zou hebben misbruikt. Tijdens de rechtszaak zelf, die overigens achter gesloten deuren plaatsvond, herhaalde de kleinzoon die beschuldigingen nog eens.

Volgens de rechtbank waren de ouders ervan op de hoogte dat de kleinzoon zijn opa zou beschuldigen van incest. Volgens de rechters heeft de kleinzoon voor die tactiek namelijk 'afstemming gezocht met zijn ouders'.



De rechters maakten in het vonnis echter korte metten met de valse incest-beschuldigingen. “Verdachte heeft zijn opa na diens gruwelijke dood nog eens extra belasterd door zijn opa nietsontziend te betichten van seksueel misbruik”.

Stiekem opgenomen gesprek

Ook vertelde de jongeman in een gesprek met zijn ouders in de jeugdinrichting op 24 november - een week na zijn aanhouding - hoe hij wilde voorkomen dat bij justitie duidelijk zou worden dat hij al langere tijd rondliep met plannen om opa om te brengen. “Dat krijgen ze absoluut niet te weten, dat het gepland is. Want dan krijg ik voorbedachten rade en dan zit ik wel op levenslang. Ik en mijn advocaat gooien het gewoon op agressie uit impuls.” Dit gesprek werd echter stiekem door justitie opgenomen.



Ook zei de kleinzoon op een gegeven moment over zijn opa dat hij 'die ouwe wel even kassie wijle had gemaakt'. En tegen zijn vader: 'Daarmee heb jij vijf ton verdiend in twee jaar', waarbij hij ervan uitging dat hij volgens het jeugdstrafrecht twee jaar cel zou krijgen. Ook dit gesprek werd door justitie afgeluisterd.



Motief

Zoals RTV Oost eerder vandaag meldde, vormde een zakelijk conflict rond de vader van de kleinzoon en het slachtoffer het motief voor de moord. Opa en zijn zoon waren in een langslepende rechtszaak verwikkeld geraakt, waarbij de zakenman een kleine vijf ton van zijn zoon eiste. Door opa te vermoorden, hoopte de kleinzoon dat de rechtszaak niet meer zou doorgaan.

Dat bleek overigens ijdele hoop, want de dochter en tevens erfgename van Smit heeft de financiële claim van haar vader overgenomen. Daardoor zijn broer en zus in de rechtszaal tegenover elkaar komen te staan.

Moord-tips

Op die fatale dag zelf had de kleinzoon de moord min of meer vooraf bij zijn moeder aangekondigd door haar ‘s middags via Facebook een bericht te sturen 'dat er ‘s avonds iets zou gaan gebeuren'.

Ook had de kleinzoon het er vooraf met een goede vriend over gehad dat hij opa wilde doden. Die gaf hem vervolgens zelfs tips, zo verklaarde de kleinzoon tijdens de rechercheverhoren. “In plaats van mij er vanaf te praten, gaf hij me adviezen hoe ik dat het beste kon doen.”

De kleinzoon had de dag van de moord zijn maatje in vertrouwen genomen en gevraagd om goed voor zijn familie te zorgen wanneer hij zelf achter de tralies zou belanden. Uit het justitiedossier blijkt dat de kleinzoon om 18.08 uur met zijn maatje appte. “Als je vanavond niets meer hoort, zorg voor mijn familie, oké. (…) Ik ga het nu doen.” De vriend vraagt de kleinzoon of hij er wel goed over heeft nagedacht, maar die zegt dat hij dat heeft gedaan.

Tekst gaat verder onder app-gesprek

18.08: “Als je vanavond niets meer hoort: zorg voor mijn familie, oké.”

18.09: “Hoezo, wat ben je van plan pik.”

18.20: “Ik ga het nu doen.”

18.26: “Denk ‘t eerst eens goed uit voor je handelt.”

18.30: “Is gedaan, geloof me.”

Mes samen met moeder gekocht

Die fatale dag kochten de kleinzoon en zijn moeder ‘s middags een vleesmes, waarmee de opa ‘s avonds werd omgebracht. De kleinzoon vertelde tijdens de verhoren dat zijn moeder aanvankelijk een ander mes wilde kopen, maar dat hij haar had aangespoord om het door hem gewenste type aan te schaffen. Volgens de kleinzoon wist zijn moeder niet wat hij daarmee van plan was.



“Zij heeft dat mes gekocht voor haar eigen gebruik. Ik heb dat gewoon gejat voor het delict”, aldus de kleinzoon tegenover de rechercheurs.

Moordkleding verbrand

Tegen zijn moeder zou hij hebben gezegd dat hij de latex handschoentjes nodig had voor het overspuiten van zijn brommer. Eerder die middag had de kleinzoon al terpentine gekocht om de kleding, die hij tijdens de moord droeg, te verbranden.

Die avond vertelde hij zijn moeder dat hij naar vrienden ging, waarna hij het mes naar eigen zeggen uit de keuken mee jatte. Met zijn bromfiets is hij tot twee keer toe langs het huis van opa gereden. Vervolgens parkeerde hij de brommer, waarna hij in het gras ging zitten, langs de doodlopende weg richting de woonboerderij van opa. Een plekje waar hij wel vaker zat 'als hij boos, bang of verdrietig' was. “Als er wat met me was, kon je me altijd op die plek vinden”, vertelde hij tijdens de politieverhoren.



De kleinzoon schatte dat hij daar een half uur lang zat. “Ik zat mezelf af te vragen of het wel goed was waar ik mee bezig was. En waar the fuck ik mee bezig was. Op de een of andere manier drong dat niet tot me door. Dus eigenlijk was het een moment om mezelf te proberen te behoeden voor iets heel doms.”



'Opa vette bek gegeven'

Vervolgens trok hij echter toch de blauwe latex handschoenen aan. “Toen ben ik die kant op gelopen. Heb ik aangeklopt. Deed hij de deur open. Heb ik hem een vette bek gegeven en toen heb ik hem gestoken.”



Volgens psychologen is de kleinzoon verminderd toerekeningsvatbaar. Vandaar dat de rechtbank hem uiteindelijk veroordeelde volgens het jeugdstrafrecht in plaats van het zwaardere volwassenenstrafrecht.

Kritiek op ouders

De psychologen kraken in hun rapporten een stevige kritische noot richting de ouders. Volgens de gedragsonderzoekers lijdt de kleinzoon aan zelfoverschatting en dicht hij zichzelf de kwaliteit toe dat hij bepaalde problemen 'wel even oplost'. Door hun financiële problemen thuis met de kleinzoon te bespreken, hebben de ouders 'een te groot beroep gedaan' op hun zoon, aldus een van de psychologen, die bovendien pleit voor 'heropvoeding van verdachte'.

De rechtbank oordeelde uiteindelijk dat de kleinzoon behandeld moet worden omdat anders het gevaar bestaat voor recidive in de vorm van 'gewelddadige delicten'.



Rol moeder

Uit het strafdossier blijkt dat het rechercheteam Liberia nadrukkelijk heeft onderzocht in hoeverre de kleinzoon in zijn eentje heeft geopereerd. Daartoe zijn meerdere gesprekken tussen de kleinzoon en zijn moeder door justitie afgetapt.



Zo is onder meer het bizarre bericht nader onderzocht dat de moeder kort na de moord op Facebook plaatste. Daarin beschreef ze hoe de kleinzoon de huisteckel Felix van de dood had weten te redden door voor de hond te springen nadat die was aangereden door een auto. De kleinzoon zou daarbij besmeurd zijn geraakt met bloed. De dag erop werd het ontzielde lichaam ontdekt van opa, badend in het bloed. Nadat RTV Oost hierover berichtte, haalde de moeder het bericht meteen weer van Facebook.

'Geen opdracht gekregen'

Opvallend detail uit het vonnis is dat het Openbaar Ministerie de kleinzoon ten laste legde dat hij de moord mogelijk 'samen met een ander' heeft gepleegd. De rechtbank oordeelde hier later echter over dat uit niets is gebleken dat de kleinzoon opdracht had gekregen om zijn opa van het leven te beroven.



Het vonnis vermeldt expliciet dat het dossier 'diverse aanwijzingen bevat voor betrokkenheid van de moeder, zowel voorafgaand als na afloop van het delict'. De rechtbank zegt echter dat die rol niet kan worden bewezen. “Zodat verdachte van dit onderdeel van de tenlastelegging moet worden vrijgesproken.”

Reactie advocaat

Thijs Geerdink, advocaat van de kleinzoon, zegt niet inhoudelijk te kunnen reageren zolang het vonnis niet onherroepelijk is. "Er is immers nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Bovendien is mijn cliënt minderjarig. Deze zaak is niet voor niets achter gesloten deuren behandeld. Dat maakt het extra lastig om te reageren."