Ondanks warmte timmeren kinderen aan de weg bij houtdorp in Rijssen

"Om het hoofd koel te houden, beginnen we een uur eerder dan normaal en stoppen we vanmiddag om één uur. We zorgen voor extra water en zonnebrand en we hebben schaduwplekken gemaakt", zegt Herma Luby van de stichting Houtdorp Rijssen. "Daarnaast hebben we een zwembad waar de kinderen aan het einde van de ochtend in mogen."

Lekker timmeren bij houtdorp Rijssen (Foto: RTV Oost)

De mooiste hut

De hitte lijkt de kinderen niet te deren. In de volle zon werken zij aan de hutten, waar ze donderdag ook in mogen slapen. "We hebben niet echt een bouwplan, maar we overleggen alles samen", vertelt Aart ter Harmsel terwijl hij aan zijn hut bouwt.

Er is een heel programma opgesteld voor de kinderen. "Vandaag is de burgemeestersverkiezing. Morgen worden de milieuprijs en mooiste hut bekendgemaakt door de echte burgemeester", zegt Luby.

Houtdorp Rijssen (Foto: RTV Oost)

Houtdorp niet in brand

Behalve veel jongens zijn er ook opvallend veel meisjes. Een hut met een vlag met daarop de tekst 'Girls only', verraadt dat hier geen jongens welkom zijn. "Het gaat best goed. Soms is er iemand van houtdorp die ons komt helpen", zegt één van de meisjes. "We gaan het gezellig maken, met een bankje erin".

Een andere traditie gaat dit jaar voor het tweede achtereenvolgende jaar weer niet door. "Vanwege de droogte mogen we het dorp niet in brand steken. We hopen dat dit geen nieuwe traditie wordt en wij het dorp volgend jaar wel weer gewoon mogen afbranden", zegt Luby.