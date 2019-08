Paarden, fuchsia's en trucks!

De tiende editie van CSI Ommen (foto) vindt plaats tot en met zondag op De Driehoekhoeve in Ommen (Stegeren). Naast de nationale rubrieken staan er ook een groot aantal internationale springrubrieken op het programma. Topruiters uit binnen- en buitenland verschijnen aan de start. Ook dit jaar zijn weer alle ingrediënten aanwezig om er een mooi en sportief evenement van te maken, waarbij topsport en gezelligheid voorop staan.





CSI Ommen (Foto: RTV Oost)

Hou je van fuchsia's, dahlia's en bijzondere kuipplanten? Dan ben je ook tot en met zondag van harte welkom bij het Openluchtmuseum in Ootmarsum. Het park van het Openluchtmuseum Ootmarsum staat ook dit jaar weer vol met bloemen. Dat is al heel lang een traditie waarbij vele hobbykwekers hun beste planten even op een podium zetten zodat veel mensen er van kunnen meegenieten.





Fuchsia (Foto: Pixabay/JillWellington)

Zaterdag wordt aan de Burgemeester Van Wijngaardenstraat in IJhorst een mix van antiek-, rommel-, waren- en streekmarkt gehouden. Van 09.00 uur tot 14.00 uur kun je lekker rondsnuffelen tussen de gezellige kramen. Kom uw koopje doen in IJhorst. Uiteraard gratis toegankelijk.





Rommelmarkt (Foto: Pixabay/Kikos)

Of kom dit weekends naar de ‘Lettelse Karmse’ in Lettele en geniet van de gezellige kermis, klootschieten, de optocht en veel muziek. Voor iedereen is er wel iets waar hij of zij aan mee kan doen of van kan genieten. Op het kermisterrein staan verschillende attracties waaronder natuurlijk de schiettent, goktent , zweefmolen, draaimolen, botsauto’s en nog veel meer.





Kermis (Foto: Pixabay/MoreLight)

Dit weekend barst het feest weer los op het ‘Truckfestijn Diepenheim’ aan de Goorseweg. Meer dan 100 stoere trucks sieren de komende dagen het Stedeke. Het gehele weekend is er vertier voor jong en oud. Daarnaast is het weekend muzikaal omlijst door een diversiteit aan bands en DJ's. Kortom: een weekend lang gratis genieten van trucks, muziek, drankjes en snacks. Dat wordt toch genieten!





Truckfestijn (Foto: Pixabay)