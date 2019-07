Oldskool handwerken, rondvliegend modder en de Pasar Malam.

Vrijdag kun je heerlijk old skool handwerken in Borne. Een workshop retro borduren onder leiding van ''master-stitcher'' Bea Hermans. Vroeger versierden, moeders, tantes en oma’s huishoudtextiel als tafelkleden en servetten met eenvoudige, kleurrijke steekjes. Deze techniek hebben we weer ‘boven tafel gehaald’.

Borduren (Foto: Pixabay/Pasja1000)

De Markt van Steenwijk staat ook vrijdag in het teken van de Pasar Malam. Dit bruisende gratis toegankelijke evenement is de grootste Pasar Malam van Noord-Nederland. Er worden maar liefst 25.000 bezoekers verwacht tijdens de 13e editie die deels overdekt is. Tot en met zondag is er van 12.00 uur tot in de avond doorlopend muziek en dans op de Markt.

Pasar Malam (Foto: OverUIT)

Houd jij van pk’s? Van rondvliegend modder? Geniet jij van auto’s, bier drinken en gezelligheid? Kom dan zaterdag naar Autoblubbering Mud Mania in Lemelerveld! Ervaar dé Amerikaanse autosport hier in Nederland! Zelfbouwers van 750 – 100 PK en auto’s met trekkerbanden, niet is hier te gek!

Mud Mania (Foto: Pixabay/TheOtherKev)

Of kom zaterdag naar de Landbouwdag in het centrum van Hardenberg (foto) en geniet van machines, trekkers, agrarische producten, veekeuringen en leuke activiteiten voor jong en oud. Tijdens de keuringen showen de deelnemers hun beste fokproducten en ook voor de kinderen is er van alles te doen, zoals zelf een geitje melken en konijnen knuffelen.

Mais (Foto: Pixabay/Skitterphoto)

Ga zondag tijdens een ‘OpStap-excursie’ mee om het fraaie Landgoed De Horte bij Dalfsen te ontdekken. De excursie start om 14.00 uur op de parkeerplaats vooraan de Poppenallee 39 Dalfsen. Tijdens deze 1,5 uur à 2 uur durende excursie wandel je met een gids over het landgoed en voel je de gemoedelijke sfeer van landgoed De Horte, thuisbasis van Landschap Overijssel.





Landgoed (Foto: RTV Oost)