Droogte goed zichtbaar in de natuur; droog veen en dode hei

Aan de eikenbomen, aan de rand van het natuurgebied, is al te zien dat het erg droog is. Door het opstuivende zand lijkt het bijna alsof we naar een woestijngebied rijden.

Boswachter Ine Nijveld werkt in het gebied en zet de auto stil bij het veen. "Vroeger mocht je hier veen afgraven, dan mocht je een dag lang graven. Als je de volgende dag dan terugkwam, stond dat hele gat weer onder water. Als je nu om je heen kijkt, kun je het haast niet meer voorstellen."

Kurkdroog

Het is kurk en kurkdroog. Het grondwater moet weer op peil komen, want anders zullen veel bloemen en insecten verdwijnen. Ze wijst naar de grijze heide. "De heide is hartstikke droog. Struikheide hoort bij droge grond, maar in de situatie van vorig jaar en dit jaar zie je dat het dood gaat. Hier valt voor insecten niets meer te halen."

Een vlonder voor niets

Een stuk verderop is een lange vlonder aangelegd, zodat mensen door het gebied konden lopen zonder natte voeten te krijgen. Dat is nu niet meer nodig.

De vlonder heeft geen functie meer (Foto: RTV Oost)

"Hier is nog wel te zien dat het altijd nat is geweest. Hier groeit nog heel veel mos en dat mos groeit alleen plekken waar het nat is." Ine springt van de vlonder en pakt een stuk mos. "Maar nou ja, het mos is ook hartstikke droog. Uiteindelijk kan dit verdwijnen."

De vlonder is aan vervanging toe, maar dat gaat niet meer gebeuren. "De vlonder heeft nu geen functie meer, dus die wordt afgebroken."

Een kaal landschap?

Langs de route die we lopen staat ook de Cassia. "Deze boom is heel geschikt voor het droge weer. Misschien wordt dat wel een boom die we veel meer gaan zien de komende jaren", aldus Nijveld.

De Cassia is beter bestand tegen de droogte (Foto: RTV Oost)