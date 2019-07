Ex-geliefde Sanderink schroeft eis op en wil dat dwangsom wordt vertienvoudigd

Zakenman Gerard Sanderink moet op last van de rechter zijn ex een dwangsom betalen (Foto: RTV Oost)

De strijd tussen de Twentse zakenman Gerard Sanderink en zijn ex Brigitte van Egten verhardt. De twee stonden vanmiddag weer tegenover elkaar in de rechtbank, met als inzet een dwangsom die Sanderink weigert te betalen. Van Egten zette daarop hoog in: ze eist nu dat de dwangsom tien keer hoger wordt, wat neerkomt op een maximum van twee miljoen euro. Het werd er niet gezelliger op.

Aanleiding voor de dwangsom is een rectificatie, waartoe Sanderink vorige maand was veroordeeld. De rechter bepaalde dat Sanderink zijn beweringen moest terugnemen dat zijn voormalig geliefde de kwade genius zou zijn achter een FIOD-inval bij een van zijn grote bedrijven. Deze beweringen deed hij in het zakenblad Quote.

Rectificatie

Sanderink moest daarom op last van de rechter binnen een week een rectificatie moest plaatsen op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag, die kon oplopen tot twee ton.

De multimiljonair plaatste een tekst, maar die week nogal af van de tekst die de rechtbank had opgelegd. Het was een vier pagina's tellend epistel, waarin de naam van Van Egten maar liefst 32 keer werd genoemd. Lang verhaal kort: Van Egten was begonnen, en hij is het slachtoffer.

50.000 per dag

Van Egten pikt dit niet, en eist dat de rechtbank de dwangsom vertienvoudigd. Dit betekent dat deze met 50.000 euro per dag zou oplopen, met een maximum van twee miljoen. De dwangsom staat op dit moment op het huidige maximum van twee ton.

Ze deed Sanderink nog wel een handreiking: Als hij de twee ton betaalt, en via een kort geding afdwingt dat zijn verklaring van de site van Quote wordt gehaald, laat ze haar eis vallen.

1,5 miljoen euro

Sanderink weigert te betalen. "Ik ben niet gek", reageert de zakenman. Volgens hem is zij hém geld schuldig: zo'n 1,5 miljoen euro, die ze zou hebben weggesluisd.

En zo werden er ook vanmiddag weer de nodige verwijten uitgewisseld. Zo zou Sanderink een terabyte aan porno in de computerbestanden van zijn ex hebben gevonden.

De rechtbank doet op 2 augustus uitspraak.