Overheerlijk 7: Studenten koken Italiaans driegangenmenu

Pasta uit de streek, dat kennen de studenten van studentenvereniging Sjaak 63 niet. De pasta die zij gebruiken komt gewoon uit de supermarkt. Het liefst pasta die in de aanbieding is. Nadia introduceert pasta uit het Vechtdal in de keuken van de studenten, met een goed stuk vlees uit Denekamp erbij.

In een mum van tijd bereiden Nadia en de studenten een lekker Italiaans, studentikoos en simpel driegangenmenu. De studenten zijn het wel gewend om samen met elkaar in de keuken te staan. Via een complex systeem zorgen ze ervoor dat ze allemaal even vaak in de keuken staan.

Het is wel budget-koken bij Sjaak 63. De maaltijd mag niet meer kosten dan drie euro per persoon. "Makkelijke eenpansgerechten zijn het populairst", zegt één van de studenten. "Af en toe pakken we uit met andere dingen."

Een driegangenmenu staat dus niet vaak op tafel bij Sjaak 63. Daar brengt Nadia op eenvoudige wijze verandering in.

Klik hier voor de recepten van de pasta met pesto, de salade met Twentse burrata en de steak Fiorentina met gremolata

In de kookserie Overheerlijk bereidt kookboekenschrijfster Nadia Zerouali verrassende gerechten met een Overijssels tintje. De kooksessies zijn een initiatief van de provincie Overijssel. Online verscheen het magazine : 'natafelen met Nadia'. Hierin de verhalen van alle kooksessies en uiteraard de recepten.