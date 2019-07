DAG 7 | Het Britten Jeugdstrijkorkest op reis: concert in Zweden en daarna door naar Kopenhagen

Ik ben Sunniva, 16 jaar en ik speel altviool. Ik mocht van Loes mee op tournee om te soleren met het stuk van de Nederlandse componist Badings. Super leuk en gezellig!

Ik sloot pas een paar dagen later aan, maar het was meteen al leuk. Deze dag hadden we ‘s middags een concert in Gotenberg (Zweden) en daarna hebben we vier uur lang gereden naar Kopenhagen (Denemarken) waar we de stad hebben verkend.

Dirigente Loes Visser richtte het orkest in 2007 op zodat strijkers uit Oost-Nederland hun talenten op niveau kunnen ontwikkelen. In 2014 won het orkest de eerste prijs tijdens het prestigieuze Summa Cum Laude Festival in Wenen.