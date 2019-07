DAG 8 | Het Britten Jeugdstrijkorkest op reis: dubbele vlog over de laatste dag in Kopenhagen

Norine, 16 jaar, cello: Vandaag zijn we eerst Kopenhagen in geweest en hebben we heel wat geleerd over onder andere de geschiedenis van de stad. We hebben een mooie kerktoren beklommen waar we prachtig uitzicht hadden over Kopenhagen.

Ook zijn we bij de Christians Haven geweest, dat zag er heel mooi uit! Die middag gingen we met de bus naar de concertlocatie en hebben we een heel leuk eindconcert gegeven. Daarna nog een fotoshoot en voor de laatste keer deze tournee Kopenhagen in!

Roza, 22 jaar, viool: We hadden vrije tijd tot 14.30 uur en ik, Tina, Joshua en Noah gingen naar het nationaal museum. Toen we daar aankwamen, vertelden de jongens dat ze het niet zo bijzonder vonden en gingen we door naar een hip buurtje in het centrum met allemaal vintagewinkels en leuke restaurantjes.

Nadat we alle vier waren geslaagd, gingen Joshua en Noah op straat spelen en Tina en ik bleven in het buurtje en hebben heel lekker gegeten! Daarna terug naar het hotel en door naar de concertlocatie. We hebben voor de laatste keer gerepeteerd en wat rondgehangen in de kleedkamer.

We hebben een super leuk concert gegeven met ontzettend enthousiast publiek. In het hotel hebben we nog met z'n allen wat gedronken en werd iedereen bedankt! Tot slot zijn we nog de stad in gegaan en hebben de laatste avond gevierd.

Dirigente Loes Visser richtte het orkest in 2007 op zodat strijkers uit Oost-Nederland hun talenten op niveau kunnen ontwikkelen. In 2014 won het orkest de eerste prijs tijdens het prestigieuze Summa Cum Laude Festival in Wenen.