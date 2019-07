Stichting Lonnekerberg heeft twijfels bij verlenen vergunning aan Onder De Radar Festival

Er staan opvallende dingen in de vergunning die vandaag aan het Onder De Radar Festival is verstrekt, dat concludeert Stichting Lonnekerberg na de papieren 'schuin te hebben doorgelezen'. Door die vergunning kan het festival op Vliegveld Twenthe zaterdag doorgaan.

Ondanks dat de stichting de vergunning nog niet echt heeft kunnen bestuderen, sprong een aantal dingen direct in het oog bij voorzitter Geertjan Takkenkamp. "Het advies over de stikstofuitstoot is vandaag door de gemeente ingediend. Dan is het opvallend dat op dezelfde dag de gemeente een besluit over de vergunning neemt. En ook nog eens zonder nader advies van de provincie."

Er is nog een punt waar Takkenkamp zijn vraagtekens bij plaatst. "Volgens de organisatoren en gemeente is er sprake van 0,00 stikstofdepositie. Dat is merkwaardig want het bestemmingsplan van Vliegveld Twenthe is vernietigd, omdat de door het bestemmingsplan toegestane activiteiten zouden leiden tot een stikstofdepositie op het Lonnekermeer", legt hij uit.

Gang naar de rechter

Hoe de gemeente dan tóch tot het besluit is gekomen dat het dancefestival dit weekend mag worden gehouden, is nog onduidelijk voor de Stichting Lonnekerberg. "De onderliggende stukken hebben we niet, dus we kunnen niet zien hoe de gemeente het heeft onderzocht."

De natuurstichting lijkt het gelijk steeds via de rechter te willen afdwingen. Maar daartoe worden ze gedwongen, stelt Takkenkamp. "We hadden liever een open houding gezien en een handreiking voor overleg, maar er wordt niet ingegaan op onze uitnodiging. Wij zijn best bereid om over de situatie te praten, mits er recht wordt gedaan aan de ecologie en het milieu."

'Vergunning is vernietigbaar'

Legt de stichting zich nu neer bij het besluit? "In eerste instantie hebben we de provincie gevraagd om de situatie te bekijken. Zij gaan over de bescherming van de Natura 2000-gebieden en stikstof. En mijn eerste indruk is, maar dat is zonder overleg met ons juridisch team, dat de vergunning wel vernietigbaar is."