DAG 9 | Het Britten Jeugdstrijkorkest op reis: weer terug naar huis

Ik ben Aymara Gosen, 16 jaar en ik speel cello in het orkest. Op vrijdag reisden we van Kopenhagen weer terug naar Zwolle. Om 09.00 uur 's ochtends vertrok de bus. De eerste uren in de bus heeft iedereen gewoon uitgerust en geslapen. We hebben in Duitsland bij een tankstation geluncht, maar pas richting de avond kwam iedereen in de bus pas echt tot leven.

We hebben veel in de file gestaan, dus in plaats van de verwachte aankomsttijd van 18.00/19.00 uur, waren we pas rond 21.30 uur in Zwolle. Daar heeft iedereen uitgebreid afscheid genomen en scheidden onze wegen.

Dirigente Loes Visser richtte het orkest in 2007 op zodat strijkers uit Oost-Nederland hun talenten op niveau kunnen ontwikkelen. In 2014 won het orkest de eerste prijs tijdens het prestigieuze Summa Cum Laude Festival in Wenen.