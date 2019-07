Praat mee: Ik ga niet naar het buitenland op vakantie

Lukt het niet om te stemmen? Klik dan hier.

Het is de komende dagen heel warm. Dat betekent dat je voor die tropische zonvakantie helemaal niet meer in dat vliegtuig hoeft te stappen. Je kan natuurlijk ook gewoon in Nederland blijven.

Ook verschijnt morgen de eerste aflevering van De Thuisblijvers, een zomerserie van RTV Oost op Facebook. In de zomerserie draait het om mensen die om wat voor reden dan ook niet op vakantie gaan en dus lekker in eigen land blijven.

Wat denk jij? Sluit jij je aan bij de mensen die in Nederland blijven of is het voor jou geen vakantie als je niet in het buitenland zit? Stem op de stelling en reageer onder dit bericht of op Facebook. Je kan ook een Whatsappje sturen.