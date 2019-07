'Saaie drol' Hendrik Jan Bökkers heeft nieuwe baan: "Nu écht van hobby beroep gemaakt"

Bökkers-fans kunnen overigens opgelucht ademhalen: Hendrik Jan blijft gewoon muziek maken. "Het is prima te combineren, anders deed ik het niet", legt hij uit.

Twee dagen in de week verruilt de Sallander het podium voor een stoffige kantoorbaan bij de IJsselacademie in Zwolle. Waarin hij samen met andere streektaal-liefhebbers het gloednieuwe basisschool-vak Nedersaksisch samenstelt. De groep is daar zo'n anderhalf jaar mee bezig. Hendrik Jan vindt het heerlijk.

"Mensen zeggen altijd: 'Wat leuk dat je van je hobby je beroep hebt gemaakt, want je bent muzikant", zegt Hendrik Jan. "Maar ik heb muziek nooit als hobby beschouwd. Mijn hobby's zijn Nedersaksisch, regiogeschiedenis en stambomen. Ik ben een saaie drol."



De 'saaie drol' in volle glorie tijdens het bevrijdingsfestival in 2018 (Foto: RTV Oost / Rogier van den Berg)

Terug naar zijn 'roots'

Voor échte Bökkers-fans kan het uitstapje van de frontman niet als een verrassing komen. Hij is schoolmeester van beroep en heeft een jaar voor de klas gestaan. "Toen heb ik al ervaring opgedaan met het schrijven van onderwijsprogramma's."

Nedersaksisch wordt in vijf provincies gesproken: Overijssel, Groningen, Drenthe, Gelderland en Friesland. Ook in delen van Duitsland spreken ze de taal. Nedersaksisch is naast het Limburgs en het Fries één van de drie officiële streektalen in Nederland. Toch heeft het niet de status van 'tweede rijkstaal', zoals het Fries.

Hoewel het Nedersaksisch al sinds jaar en dag als vak gegeven mag worden, is het nooit écht doorgebroken op scholen. Willemijn Zwart, voorzitter van Levende Talen Nedersaksisch, denkt dat dit komt omdat er nog geen goed onderwijsprogramma was. Ook is het nog niet gelukt om de taal aantrekkelijk uit te serveren.

Boegbeeld in onze provincie

De IJsselacademie hoopt daarom met Hendrik Jan, een rockende onderwijs-samensteller, twee vliegen in één klap te slaan. "Met hem halen we hét boegbeeld van de streektaal in onze provincie in huis", aldus de directeur.