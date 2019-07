FC Twente speelt verdienstelijk gelijk tegen Schalke 04

FC Twente speelde bij vlagen heel behoorlijk en kreeg in de eerste helft een goede kans via Vuckic. Vlak voor rust moest Drommel handelend optreden op een inzet van Oszipka.

Na rust was Selahi na een snelle uitbraak dicht bij de openingstreffer, maar de Belg stuitte op doelman Nübel. Nadat ook Zerrouki een goede kans kreeg, was het even later wel raak voor de thuisploeg. Laukart bracht met een hard schot de 1-0 op het scorebord. Toch kwamen de Duitsers nog langszij toen Firat Drommel kansloos liet. Uiteindelijk bleef het bij 1-1 in Enschede.

Voorbereiding

Het was de voorlaatste wedstrijd van FC Twente in de oefencampagne. Aankomende zondag staat de laatste testcast op de rol in Fleringen, dan is het Turkse Konyaspor de tegenstander.