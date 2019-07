Go Ahead Eagles lijdt oefennederlaag tegen FC Emmen

Go Ahead Eagles heeft in een oefenwedstrijd tegen FC Emmen het onderspit moeten delven. In een snikheet Terwolde werd het 2-3 voor de ploeg uit Drenthe.

De Deventenaren keken al snel tegen een achterstand aan, want na een paar minuten zorgde Laursen namens Emmen voor de 0-1. Go Ahead rechtte vrij snel de rug door toedoen van Van der Venne, die een rebound onberispelijk raak schoot, 1-1. Toch kwam de eredivisionist vijf minuten voor rust op voorsprong via De Leeuw.

Na rust wist de ploeg van Jack de Gier wederom de gelijkmaker te produceren. Berden was verantwoordelijk voor de 2-2. Drie maal bleek uiteindelijk scheepsrecht voor FC Emmen, want de 2-3 van Sopic was genoeg voor de zege van zijn formatie.

Voorbereiding

Go Ahead Eagles speelt nog twee wedstrijden in de oefencampagne. Aankomend weekend komt Al Shabab op bezoek en een week later is Konyaspor de tegenstander.