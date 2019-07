Gaat het record sneuvelen? Dit waren de tien heetste dagen ooit in Overijssel

De kans is dan ook groot dat het all-time hitterecord voor Overijssel verbroken gaat worden. Dat is overigens geen decennia oud record; de hoogst gemeten temperatuur in onze provincie dateert van 2 juli 2015. Weerstation Heino noteerde die dag een maximumtemperatuur van 36,7 graden. Bij het andere KNMI-weerstation in Overijssel, Weerstation Twente, geldt 7 augustus 2018 als heetste dag ooit. Het werd er die dag 36,2 graden.

Het KNMI houdt sinds 1901 de temperatuur bij op het weerstation in De Bilt. In de loop van de jaren kwamen daar nog eens 36 officiële weerstations bij, verspreid over heel Nederland. In Overijssel heeft het KNMI sinds 1951 een weerstation op vliegveld Twente en sinds 1989 is er ook eentje in Heino.

Heetste dagen ooit

Wat opvalt aan de top-tien heetste dagen ooit in Overijssel, is dat deze vrijwel alleen uit dagen uit deze eeuw bestaat. Voor Weerstation Twente geldt dat uit de vorige eeuw alleen 9 juli 1959 een plekje in de top-tien krijgt. In Heino dateert de 'oudste' top-tien-notering van 7 augustus 2003, al wordt de temperatuur daar dus aanmerkelijk korter bijgehouden.

Heetste dagen ooit Weerstation Twente:

1. 7 augustus 2018 (36,2 graden)

2. 2 juli 2015 (36,1 graden)

3. 8 augustus 2003 (36,0 graden)

4. 12 augustus 2003 (35,7 graden)

5. 26 juli 2018 (35,7 graden)

6. 19 juli 2006 (35,6 graden)

7. 7 augustus 2003 (35,5 graden)

8. 25 juni 2019 (35,4 graden)

9. 9 juli 1959 (35,4 graden)

10. 2 augustus 2013 (35,3 graden)



Heetste dagen ooit Weerstation Heino:

1. 2 juli 2015 (36,7 graden)

2. 26 juli 2018 (35,8 graden)

3. 27 juli 2018 (35,5 graden)

4. 19 juli 2006 (35,4 graden)

5. 7 augustus 2018 (35,4 graden)

6. 12 augustus 2003 (35,0 graden)

7. 25 juni 2019 (34,7 graden)

8. 8 augustus 2003 (34,7 graden)

9. 7 augustus 2003 (34,4 graden)

10. 2 juli 2010 (34,4 graden)

Bron: KNMI



Verwachting

Het kan niet missen of vandaag én morgen krijgen een plekje in bovenstaande lijstjes. En dat zou zomaar eens op plek één en twee kunnen zijn. "Vandaag is het rond het middaguur al 30 graden", verwacht weerman Martin Bosch. "Uiteindelijk denk ik dat we in Overijssel uitkomen zo rond de 37 graden. Misschien lokaal nog een graadje meer."



Morgen belooft de heetste dag van de week te worden. "Dan kan het nog een graadje heter worden", zegt Bosch. "En dan zitten we in de buurt van de 38, 39 graden. Ik verwacht bij ons geen 40, maar in Limburg zou dat zomaar eens wel kunnen."



Landelijk record

Het landelijke temperatuurrecord is aanzienlijk ouder dan de provinciale records in Overijssel. Warnsveld is houder van het warmterecord in Nederland met 38,6 graden, gemeten op 23 augustus 1944. Het heeft er alle schijn van dat dit record haar 75e verjaardag dus net niet gaat halen.