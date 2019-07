Last van smog? Dan kan je dit het beste (niet) doen

Tropische temperaturen, volop zonlicht en weinig wind. Het zijn dé ingrediënten voor de vorming van smog. We kunnen er in heel Nederland mee te maken krijgen deze dagen. Het RIVM verwacht dat de luchtkwaliteit 'slecht' wordt.

Smog door ozon ontstaat als er veel stikstof en zogeheten vluchtige organische stoffen in de lucht zitten. Dit is het geval als er weinig wind staat, meestal uit zuidoostelijke richting. De vervuilende stoffen worden door het zonlicht omgezet in ozon. Verhoogde ozonniveaus komen alleen in het voorjaar en in de zomer voor, op zeer zonnige dagen.

Als er sprake is van smog kunnen vooral mensen met chronische aandoeningen aan longen, hart en vaten ergere klachten krijgen. Ook ouderen, kinderen en mensen die een zware inspanning leveren, lopen risico. Zij kunnen last krijgen van hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen.

Wie last heeft van de smog, kan zware inspanningen het beste vermijden of in ieder geval niet 's middags of in de vroege avond uit te voeren. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt dat de kans op smog op die momenten het hoogst is. Medicijngebruikers kunnen in overleg met arts hun gebruik tijdelijk aanpassen.

Tips:

- Blijf 's middags en in de vroege avond binnen;

- Vermijd zware inspanningen;

- Pas medicijngebruik eventueel aan.

Het RIVM houdt de luchtkwaliteit nauwlettend in de gaten. Naar verwacht wordt deze vandaag 'slecht'. Dat is het geval als de lucht per kubieke meter meer dan 180 microgram ozon bevat. Wanneer dit getal oploopt naar 240 microgram ozon per kubieke meter, dan krijgt de luchtkwaliteit het stempel 'zeer slecht'. Als het zover komt, kan iedereen klachten krijgen. Het RIVM zet de waarschuwing dan om in een alarm.



De luchtkwaliteit is te volgen op een kaart van het RIVM.