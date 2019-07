Expeditie Oost: Jongeren uit verschillende continenten aanwezig op paardenkamp in Den Ham

Het mag dan warm zijn, maar dat betekent niet dat er niks gebeurd in de provincie, want in Den Ham gaat het jaarlijkse paardenkamp van de familie van Straaten gewoon door. Expeditie Oost nam een kijkje.

Jongeren van over de hele wereld komen jaarlijks naar Den Ham toe om drie weken paardrijles te krijgen. "We hebben hier kinderen uit China, Israël, Taiwan, Tsjechië, Amerika en Mexico. Dat brengt wel hele komische momenten met zich mee, want de jongeren uit China hebben nog nooit op een paard gezeten, dus die moeten beginnen bij de basis", zegt eigenaar Frieda van Straaten.

Verschillende culturen

Frieda ontfermt zich deze zomer over meer dan dertig kinderen die allemaal uit verschillende landen komen. "Dat levert wel grappige momenten op, want ik moet erg rekening houden met de gewoonten van de jongeren. De Israëliërs mogen niet met een lege maag naar bed, dus daarom sta ik 's avonds om elf uur nog een pan soep te koken voor hen."

De jongeren uit China hebben op hun beurt ook moeten wennen aan de gewoontes hier in Nederland. "Ze keken raar op toen ze 's avonds brood voorgeschoteld kregen, want ze zijn gewend om warm te eten. Toen hebben ze hun eigen noedels warm gemaakt. Inmiddels zijn ze er wel gewend aan geraakt", zegt Frieda met een lach op haar gezicht.

Familiebedrijf

Ze doet het niet in haar eentje, want de hele familie wordt actief betrokken in alle lessen. "Mijn dochter geeft lessen aan de buitenlandse kinderen en ook mijn oudste zoon doet actief mee met het kamp. Mijn man is ook dagenlang druk bezig met de paarden, maar hij is een beetje cameraschuw dus die blijft nu even binnen haha!", aldus Frieda.

Het kamp zit er voor de Chinese jongeren over een aantal dagen al op. "Dan is het ook wel weer genoeg geweest hoor, want ik ben er wel elke dag ontzettend druk mee, maar volgend jaar zijn ze weer van harte welkom!"