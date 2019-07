Spekenbrink over gebrekkige Tour Team Sunweb: "Onze jongens rijden gewoon een goede Tour"

Voor het eerst sinds 2012 dreigt een Tour de France zonder etappe-overwinning voor de ploeg van Iwan Spekenbrink uit Markelo. De grote baas van Team Sunweb is echter van mening dat zijn ploeg niet veel valt te verwijten in de Ronde van Frankrijk. "Deze jongens rijden gewoon een goede Tour."

"Maar het is niet van de statuur van ons. De resultaten zijn natuurlijk niet Team Sunweb-waardig", vervolgt hij. "Maar het is wel helaas allemaal verklaarbaar", legt hij uit bij Radio Oost.



Blessures

Zo ontbreken toprenners Tom Dumoulin en Sam Oomen wegens een blessure en was de voorbereiding van Wilco Kelderman en Michael Matthews verre van ideaal. Ook zij kampten met een kwetsuur. "In dat licht bezien zijn we helemaal niet slecht bezig. Maar ook deze Tour vraagt wel om een zakelijke analyse. Maar ik ben van mening dat de jongens het gewoon goed doen."

Status

Spekenbrink is niet bang dat deze Tour van invloed is op de toekomst van de ploeg. "We blijven nuchtere mensen uit Twente. En ik hoop dat er niet anders naar ons gekeken wordt dan vorig jaar toen het wel heel goed ging."

Dumoulin

Toen was Dumoulin dicht bij de eindoverwinning in de Ronde van Italië en de Ronde van Frankrijk. Maar de grote vraag is of de Limburger wel bij Sunweb blijft. Volgens het AD fietst Dumoulin volgend seizoen bij Jumbo Visma. "Maar hij fietst gewoon bij ons", weerlegt Spekenbrink. "Hij heeft nog een contract (tot 2022 red.) en natuurlijk weet ik dat heel Nederland hier iets van vindt. Maar ik ga er verder niets opzeggen. Het is al een heel delicaat ding."