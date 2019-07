Politie gaat ervan uit dat fatale brand in Nieuwleusen is aangestoken

De politie gaat ervan uit dat de brand in het huis aan de Zwartewaterland in Nieuwleusen is aangestoken. Bij de brand in de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 juli overleed de 22-jarige zoon van het gezin. Hij lag op zolder te slapen.

Dat politie komt tot de conclusie op basis van bevindingen uit het onderzoek. De brand in de woning werd rond kwart over vijf ontdekt door buren die rook uit het dak zagen komen. De buren hebben op de ramen gebonsd, grind tegen het huis gegooid en de ouders wakker geschreeuwd. De ouders wisten dankzij de buren op tijd uit huis te komen.

Lichaam ontdekt door brandweer

Het lichaam van de 22-jarige man werd ontdekt door brandweerlieden die naar binnen gingen toen het vuur onder controle was. De politie doet sindsdien met een groot team onderzoek naar de brand.

Volgens politiewoordvoerder Anne Coenen zoekt de politie nog meer getuigen. "We willen graag in contact komen met mensen die op zondagochtend 14 juli tussen 3 uur 's nachts en half 9 's ochtends gelopen, gefietst of met de auto hebben gereden in de straten die behoren tot het 'Middengebied' van Nieuwleusen", zegt Coenen. "In dat deel van het dorp ligt het huis aan de Zwartewaterland waar de brand uitbrak. Verder zijn we nog op zoek naar mensen die in zijn algemeenheid informatie kunnen verstrekken over deze brand."

Tips?

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Mail naar TGO-Mali.oost-nederland@politie.nl

- Vertrouwelijk met iemand spreken van het Team Criminele Inlichtingen? Bel 06 - 49 35 49 76