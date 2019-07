Dorpelingen patrouilleren 's nachts door straten van Zwartsluis na inbraakgolf

Vooral (delen van) boten, bijzondere metalen en gereedschap uit bedrijfsbusjes zijn in trek bij inbrekers. Na zes inbraakmeldingen in zes dagen was de maat vol voor Cees Selles. De inwoner van Zwartsluis is initiatiefnemer van de lokale buurtpreventie-app en zet nu ook een 'nachtwacht' op touw.



"In één nacht zijn in ons dorp drie bedrijfsbusjes opengebroken", zegt Selles. "De meeste buurtbewoners worden niet wakker van dergelijke geluiden en daarom kunnen dieven ongestoord hun gang gaan."



Dorpspatrouille

"Daarnaast weten ze dat mensen op vakantie zijn. Reden genoeg om een dorpspatrouille in het leven te roepen", legt Selles uit. Die patrouille is volgens hem momenteel echt nodig om het dorp veilig te maken en te houden.

"We willen iedere nacht negen mensen op straat hebben. Er zijn drie nachtdiensten en per deel hebben we drie vrijwilligers. Per auto of fiets trekken ze ’s nachts door Zwartsluis."



Signalerende rol

De 'nachtwacht' heeft een signalerende rol en ondersteunt de politie. "De dorpelingen kijken bij verdachte situaties wie ze zien, wat diegene doet en waar de persoon naartoe gaat. Zodra we de zaak niet vertrouwen, bellen we direct met de politie", vult Selles aan.



Het idee komt overwaaien uit Genemuiden. Daar hebben ze een buurtwacht die enkel op afroep naar verdachte situaties gaat. "Maar in Zwartsluis is het momenteel extreem met de inbraken, daarom willen we iedere nacht controleren", zegt Selles.



Zo snel mogelijk starten

"Als we zeventig Sluzigers kunnen vinden, die allemaal één keer per week een paar uur willen controleren, voelen we ons allemaal een stukje veiliger." Selles hoopt die groep zo snel mogelijk bij elkaar te hebben; het liefste zou hij vanavond al starten met de eerste controles in het dorp.

De politie kan het plan waarderen: "Burgers mogen zich zeker organiseren om extra toezicht te houden in de eigen buurt. Als politie zijn we er altijd, maar we kunnen niet overal tegelijk zijn. Daarom is de hulp van dergelijke initiatieven zo belangrijk."



SAAR methode

"Meer dan 80 procent van onze aanhoudingen op heterdaad worden gedaan na meldingen van burgers. Hiervoor hebben we dus zeker de burgers nodig. Als advies geven we mee om volgens de SAAR methode te werken: Signaleer, Alarmeer, App, Reageer. Kom dus niet zelf in actie, maar schakel ons in. Daarvoor mogen burgers direct 112 bellen."