Landstede Basketbal treft in ieder geval Israëlische subtopper in FIBA Europe Cup

In München is de loting voor de FIBA Europa Cup verricht met daarbij ook Landstede Basketbal. De landskampioen uit Zwolle speelt in de poulefase in ieder geval tegen Ironi Ness Ziona (Israël). De andere twee tegenstanders komen uit Denemarken of Cyprus en Oostenrijk of Oekraïne.

Landstede Basketbal begint het Europese avontuur op woensdag 23 oktober met een uitwedstrijd tegen Bakken Bears uit Denemarken of Keravnos uit Cyprus. Die twee ploegen spelen nog een tweeluik om in de groepsfase te komen. De derde tegenstander is de verliezer van de Champions Legue voorronde tussen Kyiv uit Oekraïne en Kapfenberg uit Oostenrijk.

Als kampioen van Nederland was Landstede rechtstreeks geplaatst voor het toernooi. Een delegatie van Landstede Basketbal bezocht de loting in München, maar echte conclussies kunnen er nog nauwelijks aan verbonden worden, vindt manager Adriaan van Bergen. "Er is pas één tegenstander bekend, dus hier kan ik nog geen chocola van maken. We gaan zes mooie wedstrijden tegemoet."

Landstede Basketbal kent voorlopig dus alleen Ironi Ness Ziona als tegenstander. Vorig jaar eindigden zij als vijfde in de eigen competitie. "Israël is een echt basketballand", weet Van Bergen. "Zij spelen in een echte topcompetitie met ploegen als Maccabi Tel Aviv en Hapoel Jerusalem. Heel mooi om ons te kunnen meten met dat soort tegenstanders."

Twee opponenten komen nog voort uit de play-off ronde. Deze worden in september gespeeld. "Ik heb wel voorkeuren wie daar gaan winnen. Maar dat is dan niet basketbalinhoudelijk, maar praktisch gezien. Denemarken en Oostenrijk is allemaal wat beter af te reizen dan Oekraïne en Cyprus. Ik zou het wel leuk vinden om Kapfenberg te treffen. Die hebben jarenlang Europees gespeeld. Dat zou een mooie tegenstander zijn."

Over de kansen in deze poule houdt Van Bergen zich nog op de vlakte: "Dat is nu gewoon nog heel moeilijk te zeggen. Wij gaan onze huid in ieder geval duur verkopen."

Speelprogramma

wensdag 23 oktober Bakken Beras (DEN)/Keravnos (CYP) Landstede Basketbal woensdag 30 oktober Landstede Basketbal Kyiv (UKR)/Kapfenberg (OOS) woensdag 6 november Ironi Ness Ziona Landstede Basketbal woensdag 13 november Landstede Basketbal Bakken Bears (DEN)/Keravnos (CYP) woensdag 20 november Kyiv (UKR)/Kapfenberg (OOS) Landstede Basketbal woensdag 27 november Landstede Basketbal Ironi Ness Ziona