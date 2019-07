Door hitte beduidend minder bezoekers aan Siepelmarkt Ootmarsum

Meerdere kramen bleven leeg (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Ergens op de route zorgt een sproeier voor wat verkoeling (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

De eerste Siepelmarkt in Ootmarsum van dit jaar heeft aanzienlijk minder bezoekers dan normaal getrokken. Er waren ook zo'n dertig minder kramen bezet.

De Siepelmarkt viert dit jaar het 50-jarig bestaan. Dat is een reden om de markt ondanks de extreme hitte toch door te laten gaan. Een aanpassing is dat het vandaag duurt van negen tot één uur; normaal is het van tien tot zes.

'Voor de ondernemers'

"We doen het natuurlijk ook voor de ondernemers", vertelt voorzitter René Bosch van het Siepelmarktbestuur. "Die betalen ervoor en dan is het ook niet meer dan normaal dat je doet zoals we het nu doen."

Rond het middaguur, een klein uur voor de sluiting van de eerste Siepelmarkt, is duidelijk te zien dat kramen leeg blijven of er helemaal niet staan. "Vooral de mensen met etenswaren zijn er niet. Daar staan normaal de snoepwaren en ernaast de poffertjes. Die zijn er dus niet."

'Veel te warm'

De dame bij de touwslagerij zegt blij te zijn dat het eindtijdstip nabij komt. "Het is veel te warm." De houtbewerker snapt dat er minder bezoekers zijn. "Maar als je maar puffend blijft praten over de hitte dan is het ook niet goed."