Afhaken is géén optie: deze ‘oudjes’ laten zich niet uit het veld slaan door een beetje hitte

Er is koffie en gebak, maar al snel verschijnen ook de frisjes op tafel. Normaal gesproken is de dagopvang voor ouderen in gemeenschapshuis 't Meuken, maar vandaag zijn de ouderen naar een lokale boerderij uitgeweken. In de schaduw, uiteraard.

Hoe trotseer je de hitte? Deze doorzetters leggen het uit:

Niemand wil ontkennen dat het warm is, maar het feestje afgelasten, dat had echt niet gekund: "Oh nee, ik wil mijn donderdagochtendje voor geen goud missen" zegt een van de oudste deelneemsters.

Haar vriendin naast haar bevestigt dat: "Vijf jaar geleden is mijn man overleden. Toen heb ik me hier aangemeld. De donderdagmorgen mogen ze me nooit meer afnemen, zo gelukkig ben ik hier."

'Gewoon doorgaan'

Coördinator Maria Ros heeft wel op het weer gelet. "Maar ja, de mensen hebben thuis ook geen airco. We doen het vandaag rustig aan. We doen geen dansen of andere activiteiten. Daar is het wel te warm voor. Maar het is overdreven om er zo diep op in te gaan. We gaan gewoon door."

Iedereen lijkt gelukkig met de keuze. "Je moet gewoon rustig aan doen. En als je oud bent, hoef je ook niet zo veel te doen" zegt een van de deelneemsters.