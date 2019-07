Eigenaar drogist Vriezenveen: "Vakantie bedorven en 20.000 euro schade door dit geteisem"

De politie heeft de beveiligingsbeelden van de inbraak vrijgegeven. Daarop is te zien dat de mannen in de nacht van maandag 15 op dinsdag 16 juli, iets voor half drie voor de deur staan. Met een koevoet breken ze eerst het onderste slot van de glazen deur kapot. Vervolgens proberen ze het slot aan de bovenkant te forceren, maar dat duurt even. Uiteindelijk zetten ze zoveel kracht met de koevoet dat de deur in duizenden stukken uiteen spat.

"Daarna zijn ze naar binnen gegaan, met een groot laken", zegt Hemmer. "Ze hebben echt gekeken naar de duurste parfums. Hoe groot de schade is? Ik denk wel 20.000 euro."

De kosten voor het vernieuwen van de glazen toegangsdeur komt daar nog bij. Bas Hemmer kwam na de diefstal meteen terug vanuit Zeeland waar hij vakantie vierde.

"De vakantie is bedorven. De jongens van mij hadden net vakantie, we wilden er lekker een weekje tussenuit. Dan ben je er drie dagen en dan gebeurt dit. Huilende vrouw en huilende kinderen, want we moesten plotsklaps terug. Ik moet verder de hele zomervakantie doorwerken omdat het personeel ook een verdiende vakantie heeft en dat ene moment dat je zelf een keer weg kunt, wordt dan weer bedorven door dat geteisem. Ik slaap er ook slecht van, ben er goed ziek van", zegt Hemmer.

Inbraak bij drogist in Vriezenveen (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Parkeerplaats

De inbrekers zijn na de inbraak met een laken vol parfums in de richting van de parkeerplaats gelopen die grenst aan het winkelpand van Hemmer. "Mogelijk zijn ze daar in een auto gestapt", zegt politiewoordvoerder Anne Coenen. "Maar het kan ook zijn dat daar iemand met de auto klaar stond om de inbrekers op te pikken."

"Ze hebben zich allebei goed vermomd", vervolgt Coenen. "We kunnen niet duidelijk zien of het om mannen of vrouwen gaat. We zien wel dat één van de inbrekers een broek en schoenen draagt van Nike. De tweede inbreker heeft opvallende zolen onder zijn schoenen. De beelden zijn infrarood dus wat op de beelden licht is, is in werkelijkheid donker en andersom. We hopen dat iemand weet wie deze personen zijn, of iets heeft gezien op die parkeerplaats."

Tips?

- Bel de opsporingstiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Twenterand een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000