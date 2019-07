Justitie in hoger beroep in 'opa-moord' Wierden

Justitie gaat in hoger beroep tegen het vonnis in de 'opa-moord'. Dat heeft een woordvoerster van het Openbaar Ministerie woensdagmiddag bekendgemaakt. In het proces draait het vooral om de vraag of de veroordeelde kleinzoon volgens het volwassenen- of volgens het jeugdstrafrecht moet worden gestraft.

De kleinzoon, die ten tijde van het misdrijf minderjarig was, werd vorige week veroordeeld voor het doodsteken van zijn opa, de 71-jarige zakenman Herman Smit uit Wierden. Het slachtoffer bleek met 38 messteken omgebracht.

Vanwege de ernst van het misdrijf en ook omdat de verdachte gedurende het voorarrest een volwassen indruk maakte, had het Openbaar Ministerie de rechtbank gevraagd om de kleinzoon volgens het volwassenenrecht te straffen. Vervolgens was zeven jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist.

De rechtbank ging hier echter niet in mee, onder meer omdat de kleinzoon volgens psychologen niet toerekeningsvatbaar was. Vervolgens werd twee jaar cel en jeugd-tbs tegen hem opgelegd, de maximale straf volgens het het jeugdstrafrecht.

Hoger beroep

Het Openbaar Ministerie gaat nu in beroep tegen dit vonnis. Een woordvoerster van justitie wil nog niet kwijt wat zal worden geëist, maar het OM zal het gerechtshof waarschijnlijk vragen om de kleinzoon alsnog volgens het volwassenenstrafrecht te veroordelen



Eerder vandaag berichtte RTV Oost uitgebreid over het motief voor de 'opa-moord'. Aanvankelijk had justitie slechts bekend gemaakt dat er sprake was van een financieel conflict tussen de opa en zijn zoon. De opa had zijn bedrijf Hewi Slangen enkele jaren geleden overgedaan aan zijn zoon, waarbij hij eigenaar bleef van het bedrijfspand. Dit verhuurde hij vervolgens aan zijn zoon. Nadat die een huurachterstand van bijna vijf ton had opgelopen, had opa zijn zoon voor de rechter gesleept.

De kleinzoon hoopte dat, door opa te vermoorden, de rechtszaak van de baan zou zijn. Dat bleek niet het geval: de dochter van opa heeft namelijk als erfgename de financiële claim overgenomen. Daardoor is ze nu in de rechtszaal lijnrecht tegenover haar broer komen te staan.

'Incest-tactiek'

Ook werd vandaag bekend dat de kleinzoon een tactiek had uitgekiend om voor strafvermindering in aanmerking te komen. Zo had hij onder meer zijn opa vals beschuldigd van incest. Die strategie bleek hij met zijn ouders te hebben afgestemd.