Slachtoffer van overval aan Dr. Coppesstraat in Enschede was 14-jarige jongen

Het slachtoffer van de overval aan de Dr. Coppesstraat in de wijk Mekkelholt in Enschede is een jongen van 14. Hij was op donderdagmiddag 20 juni alleen thuis toen hij ineens een overvaller over de schutting zag klimmen.

De overvaller dwong de jongen op de wc te gaan zitten, zodat hij het huis kon doorzoeken. De man vroeg, vermoedelijk in de Turkse taal, om geld. Vanaf het toilet hoorde de jongen dat het huis van onder tot boven is doorzocht.

"De jongen heeft doodsangsten uitgestaan", zegt Anne Coenen van de politie. "Het gaat nu relatief goed met hem en hij slaapt ook weer door, maar je kunt je voorstellen hoeveel impact zoiets heeft op een jongen van 14."

Tekst gaat verder onder de video

'Niets-aan-de-hand'-straatje

Het is voor de politie een raadsel waarom de overval is gepleegd bij dit huis. "De Dr. Coppesstraat is een 'niets-aan-de-hand'-straatje", zegt Coenen. "Er staan huurwoningen, het zijn geen grote huizen en bij deze woning viel weinig te halen. De overvaller is er met een geldkistje vandoor gegaan en met gouden armbanden. We hopen dat iemand weet waar dat geldkistje is gebleven. Mogelijk heeft de overvaller geld en de armbanden eruit gehaald en het kistje daarna weggegooid. Ook wil de familie de armbanden graag terug omdat ze een grote emotionele waarde hebben."

Signalement

De overvaller is volgens de politie jong, 18 of 19 jaar oud. Hij heeft een licht getint uiterlijk, is ongeveer 1.80m lang, sprak vermoedelijk in de Turkse taal en heeft een breed postuur. "Hij heeft kort bruin haar met een pony, dat kan misschien zijn opgevallen", zegt Coenen. "Verder droeg hij een doek voor zijn mond, een grijze zonnebril en een zwarte Adidas broek met witte strepen. Hij had ook een zwarte jas aan waar een wit plastic zakje uitstak."

Tips?

Heb je de man gezien of andere tips over deze overval?

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Enschede een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000