Weblog: Hans Hunter, een explosie aan creativiteit

Natuurlijk, als je iemand ontmoet die veel dingen goed kan, ben je onder de indruk. Vooral ik. Ik speel geen enkel instrument, als ik meezing met de radio krijg ik van verschillende mensen te horen dat ik dat maar ‘beter niet’ kan doen en mijn tekenkunsten hebben zich na groep 5 niet verder ontwikkeld.

Maar naast al die talenten maken vooral zijn verhaal en kijk op de wereld hem bijzonder. In 1957 kwam Hans als 7-jarig jongetje vanuit Indië naar Nederland. Zijn vader was Nederlands en zijn moeder was, zoals hij dat zelf noemt, een inlandse.

Het verleden van Hans (Foto: RTV Oost)

Hoewel hij Nederlands werd opgevoed en de taal machtig was, vonden de schoolkinderen hem anders. “Je wordt gewoon iedere dag opgewacht en geslagen”, zegt Hans over zijn basisschooltijd. “Men wist gewoon niet beter.” Maar bij de pakken neerzitten, dat doet hij niet. “Door die periode heb ik mezelf gevormd tot wie ik nu ben.”

Hans werd monteur maar het bedrijf waar hij werkte fuseerde en iedereen met een tweede baan kreeg als eerste ontslag. Hij was in die tijd ook nog beroepsmuzikant en speelde vijf avonden in de week. Hans, net vader geworden, vond het muzikantenbestaan te onzeker en rolde daarom het kappersvak in. Maar zijn gitaar aan de wilgen hangen, dat nooit. “Ik oefen nog steeds zo’n drie uur per dag.”

Als je op je 69ste nog kapper bent en elke dag drie uur repeteert, dan zou je denken dat de dagen wel een keer vol zitten. Maar niet voor Hans. Hij zocht er juist nog een hobby bij en ontwikkelde zo zijn eigen kunsttechniek.

De kunst van Hans (Foto: RTV Oost)

“Vrouwen maken weleens van die 3D-kerstkaarten. Dan plakken ze het papier twee- of driedubbel op elkaar. Datzelfde heb ik gedaan met mozaïek.” Maar waarom? Waarom tegeltjes? “Ik wilde altijd iets doen wat na mijn dood zou blijven bestaan. Misschien heeft dat wel met mijn verleden te maken, want ik hoorde nooit echt ergens bij.”

Nu heb ik alles kort genoemd. Muzikant Hans, kapper Hans en kunstenaar Hans. Maar gaat hij nog kiezen? Als je bijna 70 bent, dan wil je toch lekker puzzelen in de tuin, elk jaar drie keer op vakantie en gewoon rustig van je pensioen genieten? Hans moet er niet aan denken en had vijf jaar geleden al met pensioen gekund. Hij kiest ervoor om gewoon door te gaan. Met álles. “Het leven is toch veel te mooi om te stoppen.”

Hans Hunter, een man met duizenden talenten én verhalen. Want zelfs nu heb ik nog niet eens alles kunnen delen. Zo is Hans niet z'n echte naam, heeft hij een ongeluk gehad waardoor hij drie vingertoppen moet missen (maar dat weerhield hem er uiteraard niet van om gitaar te blijven spelen) en is hij een groot bewonderaar van Anton Pieck. Ja, u leest het goed. De oer-Hollandse Anton Pieck.

Het complete verhaal van Hans Hunter ziet u zondag 28 juli in OverUIT de Kunst om 11:20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.20, 18.20 en 19.20 uur.

Lotte Kreuwel