Overijssels warmterecord gesneuveld: 37,6 graden gemeten

Het Overijsselse hitterecord is verbroken. Bij weerstation Twente werd aan het einde van de middag 37,6 graden gemeten. Daarmee is het oude record, van 2 juli 2015, van de baan. Toen werd het bij weerstation Heino 36,7 graden.

Het zal waarschijnlijk niet lang duren voordat het nieuwe record weer verbroken wordt: morgen slaat de thermometer naar verwachting nog verder uit, richting de veertig graden.

"Morgen kan het nog een graadje heter worden", zegt RTV Oost-weerman Martin Bosch. "Dan zitten we in de buurt van de 38, 39 graden. Ik verwacht bij ons geen 40, maar in Limburg zou dat zomaar eens kunnen."

Weerstations

Het KNMI houdt sinds 1901 de temperatuur bij op het weerstation in De Bilt. In de loop van de jaren kwamen daar nog eens 36 officiële weerstations bij, verspreid over heel Nederland.

In Overijssel heeft het KNMI sinds 1951 een weerstation op vliegveld Twente en sinds 1989 is er ook eentje in Heino. In Heino werd vandaag 36.3 gemeten.