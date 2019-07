Alwéér nieuw record: 40,2 graden gemeten in Overijssel

De inkt is amper opgedroogd, of er kan al een nieuw hitterecord voor Overijssel worden genoteerd: bij Weerstation Twente is vandaag liefst 40,2 graden gemeten. Nooit was het zó warm in onze provincie.

Het oude Overijsselse hitterecord van 2015 (36,7 graden in Heino) sneuvelde gisteren, toen bij Weerstation Twente 37,6 graden werd gemeten. Dat record is dus amper 24 uur later al weer achterhaald.

25 juli 2019 gaat ook in Heino als warmste dag ooit in de boeken. Daar is vanmiddag 38,4 graden gemeten.

Weerstation

Het KNMI houdt sinds 1901 de temperatuur bij op het weerstation in De Bilt. In de loop van de jaren kwamen daar nog eens 36 officiële weerstations bij, verspreid over heel Nederland. In Overijssel heeft het KNMI sinds 1951 een weerstation op vliegveld Twente en sinds 1989 is er ook eentje in Heino.

Heetste dagen ooit

Wat opvalt aan de top-tien heetste dagen ooit in Overijssel, is dat deze nu alleen nog uit dagen uit deze eeuw bestaat. Voor Weerstation Twente geldt dat 9 juli 1959 tot vandaag nog een plekje in de top-tien kreeg, maar nu is gezakt naar plek elf. In Heino dateert de 'oudste' top-tien-notering van 8 augustus 2003, al wordt de temperatuur daar dus aanmerkelijk korter bijgehouden.



Heetste dagen ooit Weerstation Heino:

1. 25 juli 2019 (38,4 graden)

2. 2 juli 2015 (36,7 graden)

3. 24 juli 2019 (36,4 graden)

4. 26 juli 2018 (35,8 graden)

5. 27 juli 2018 (35,5 graden)

6. 19 juli 2006 (35,4 graden)

7. 7 augustus 2018 (35,4 graden)

8. 12 augustus 2003 (35,0 graden)

9. 25 juni 2019 (34,7 graden)

10. 8 augustus 2003 (34,7 graden)





Heetste dagen ooit Weerstation Twente:

1. 25 juli 2019 (40,2 graden)

2. 24 juli 2019 (37,6 graden)

3. 7 augustus 2018 (36,2 graden)

4. 2 juli 2015 (36,1 graden)

5. 8 augustus 2003 (36,0 graden)

6. 12 augustus 2003 (35,7 graden)

7. 26 juli 2018 (35,7 graden)

8. 19 juli 2006 (35,6 graden)

9. 7 augustus 2003 (35,5 graden)

10. 25 juni 2019 (35,4 graden)

(Bron: KNMI)