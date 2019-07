Praat mee: Het is van de zotte dat burgers hun eigen spullen moeten bewaken

Lukt het niet om te stemmen? Klik dan hier.

In Zwartsluis is een inbraakgolf gaande. In de afgelopen zes dagen werden zes inbraakmeldingen gedaan. Bewoner Cees Selles: "In één nacht zijn in ons dorp drie bedrijfsbusjes open getrokken." Bewoners nemen daarom het heft in eigen handen. Ze hadden al een buurtpreventie-app maar nu gaan ze ook 's nachts zelf patrouilleren om de inbraken een halt toe te roepen. De politie is blij met het burgerinitiatief.

