Basketbalkamp in Zwolle heeft geen last van de warmte (Foto: RTV Oost)

Zo'n 120 tieners uit verschillende landen zijn deze week op basketbalkamp in Zwolle. En last van de warmte hebben ze tot nu toe bijna niet.

Het kamp heeft de naam Big Shots en is bedoeld voor jongeren die van basketbal houden en tijdens de vakantie flink in beweging willen blijven. Ze slapen met z'n allen in de hal van de Zwolsche Badminton Club. De trainingen zijn daarnaast bij Sportcentrum Landstede.

Airco

Dit complex is voorzien van een moderne airconditioning. De temperatuur binnen is bij deze hitte overdag zo'n 15 graden lager dan buiten. Daardoor kon er door de tieners volop getraind worden en is een aangepast programma niet nodig. Wel zien fysiotherapeuten er op toe dat de jongeren genoeg eten en drinken. Donderdagmiddag staat een dagje zwemmen gepland bij het openluchtzwembad.

Prof basketballers

De trainingen worden gegeven door prof-basketballers uit de eredivisie. Zo hopen de jonge deelnemers te inspireren en enthousiast te maken om te blijven basketballen. Tussen de jongeren zitten talenten die kans maken om op eredivisie-niveau te gaan spelen.

Vorig jaar werd het kamp voor het eerst in Zwolle gehouden. Dat beviel volgens de organisatie van Big Shots zo goed dat het de komende jaren in Zwolle zal blijven. Met name de faciliteiten spelen daarbij een belangrijke rol. Zo komt het tijdens deze hete dagen heel goed uit dat er volop getraind kan worden in een hal met een goede airconditioning. Het kamp duurt nog tot en met komende zaterdag.