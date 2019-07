'Zwanenberg Food Group en Struik Foods in gesprek over fusie'

De familie Van der Laan, de eigenaar van Zwanenberg, en de familie Van Drie, die haar geld met de gelijknamige kalfsslachterijen verdiende, voeren volgens bronnen in de financiële sector gesprekken over een fusie.

De familie Van Drie, die feitelijk de sleutel tot de fusie heeft, werd in 2016 grootaandeelhouder van Struik, nadat Hans Struik het bedrijf van zijn vader noodgedwongen moest verkopen wegens financiële problemen. Struik werd in 1952 in Voorthuizen opgericht door Bernardus Struik. In 1965 zette zijn toen 24-jarige zoon Hans het bedrijf voort.

Kips

Zwanenberg is een maatje groter dan Struik. Het maakt vooral houdbaar vlees, het bekendste merk in ons land is Kips Leverworst. Vorig jaar nam Zwanenberg de Unox-fabriek van Unilever in Oss al over, nadat het sinds 1981 al verschillende kleinere overnames in ons land deed. Zwanenberg heeft zo'n 1.600 medewerkers en een omzet van ongeveer 400 miljoen euro.