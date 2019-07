Nog meer records: ook warmste nacht aller tijden lonkt

Vandaag wordt het namelijk bloedheet, met temperaturen die in Overijssel kunnen oplopen tot 39 graden. "In onze provincie verwacht ik net geen veertiger", aldus weerman Martin Bosch. Grote kans dus dat het hitterecord van gisteren er vandaag alweer aan gaat.

En na de hete dag blijft het ook vanavond en komende nacht ronduit warm. Waar het in Overijssel afgelopen nacht nog afkoelde tot een graad of 17, verwacht Martin Bosch dat de temperatuur in de nacht van donderdag op vrijdag niet onder de 20 graden komt. En daarmee liggen records op de loer.



Heino en Twente

Het KNMI houdt sinds 1901 de temperatuur bij op het weerstation in De Bilt. In de loop van de jaren kwamen daar nog eens 36 officiële weerstations bij, verspreid over heel Nederland. In Overijssel heeft het KNMI sinds 1951 een weerstation op vliegveld Twente en sinds 1989 is er ook eentje in Heino.



In Twente vond de warmste nacht ooit vorig jaar plaats, van 26 op 27 juli. Het werd toen niet kouder dan 22,2 graden. Het weerstation in Heino noteerde de warmste nacht in 2012, van 18 op 19 augustus. De minimumtemperatuur was die nacht 19,8 graden.



Tropennacht

Wanneer de temperatuur niet onder de 20 graden komt, is er sprake van een tropennacht. En die gaat er hoogstwaarschijnlijk komen. Het belooft van donderdag op vrijdag een bijzonder warme nacht te worden met minima tussen de 22 en 25 graden. In stedelijke gebieden komt de temperatuur waarschijnlijk niet beneden de 25 graden.



"Ik verwacht dat het record van Twente nét niet verbroken gaat worden", aldus Martin Bosch. Maar het zal erom spannen. Veel hangt af van de luchtvochtigheid. Als die niet te hoog is, dan kan het over de 22 graden heen gaan. Maar we zagen vanochtend ook al wat mist, dat duidt op een hogere luchtvochtigheid. In Heino denk ik dat het record er wel aan gaat."





Warmste nachten ooit Weerstation Twente:

1. 26-27 juli 2018 (22,2 graden)

2. 24-25 juni 2019 (20,5 graden)

3. 8-9 augustus 1992 (20,3 graden)

4. 18-19 augustus 2012 (20,2 graden)

5. 18-19 juli 2014 (20,0 graden)

6. 7-8 augustus 1975 (19,8 graden)

7. 29-30 juli 1978 (19,7 graden)

8. 10-11 juli 2010 (19,5 graden)

9. 31 juli - 1 aug 2013 (19,5 graden)

10. 1-2 juli 2015 (19,5 graden)

Warmste nachten ooit Weerstation Heino:

1. 18-19 augustus 2012 (19,8 graden)

2. 8-9 augustus 1992 (19,4 graden)

3. 10-11 juli 2010 (19,2 graden)

4. 1-2 juli 2015 (19,2 graden)

5. 26-27 juli 1994 (19,0 graden)

6. 27-28 juli 2008 (19,0 graden)

7. 22-23 juni 2016 (19,0 graden)

8. 19-20 juli 2014 (18,9 graden)

9. 1-2 augustus 2013 (18,8 graden)

10. 20-21 juli 2014 (18,8 graden)

Bron: KNMI