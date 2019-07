Transporteur en vrouw behalve mishandeling deurwaarder ook verdacht van afpersing: duo langer vast

Transportondernemer Dennis D. en zijn echtgenote blijven 90 dagen in voorarrest. Behalve poging tot doodslag van de deurwaarder worden ze ook nog verdacht van een afpersing. Dat bleek tijdens de voorgeleiding voor de raadkamer van de rechtbank Zwolle, die vervolgens bepaalde dat het stel langer achter de tralies blijft. Naar nu blijkt was ten minste een van de kinderen van het echtpaar D. thuis op het moment van de afranseling.

Dennis D. en zijn echtgenote uit Nieuwleusen kwamen recent landelijk in het nieuws nadat ze de 51-jarige gerechtsdeurwaarder anderhalf uur lang hadden gegijzeld en hem daarbij met stalen buizen te lijf waren gegaan. Het slachtoffer liep daarbij meerdere botbreuken op en raakte gewond aan zijn hoofd.

Verdenkingen

Tijdens de voorgeleiding gisteren maakte justitie bekend dat het stel van twee strafbare feiten wordt verdacht: poging tot doodslag en een afpersing. Een woordvoerster van het OM wil echter niet verder op deze verdenkingen ingaan.



Vorige week was het voorarrest tegen de D.'s al een eerste keer verlengd. Hier hadden ze beroep tegen aangetekend, waarop de raadkamer zich gisteren over dit zogenoemde schorsingsverzoek boog. De raadkamer oordeelde echter dat het echtpaar 90 dagen langer vast blijft zitten.





Opvallend detail is dat het echtpaar in beperkingen zit, wat inhoudt dat ze - behalve met hun advocaat - geen enkel contact met de buitenwereld mogen hebben. De raadkamer bepaalde gisteren dat deze beperkingen voorlopig blijven gehandhaafd.

Financiële claim

De transportondernemer kwam vorig jaar in het nieuws omdat hij zijn personeel met vakantie had gestuurd en daarna zijn bedrijf wilde opdoeken, waarbij hij de wettelijke protocollen rond ontslag aan zijn laars lapte. Daarover volgden meerdere rechtszaken, die D. keer op keer verloor. Hierdoor hangt hem een financiële claim boven het hoofd die kan oplopen tot meer dan vier ton.

In verband met de reeks procedures was de deurwaarder al meermalen bij de transporteur langs geweest. Zoals RTV Oost berichtte, moest de deurwaarder eerder deze maand andermaal gerechtelijke stukken overhandigen aan D. Dit liep echter totaal uit de hand.

Kleuter thuis

Naar nu blijkt was tenminste een van de kinderen van het echtpaar D., een kleuter, op het moment van de mishandeling thuis, zo melden bronnen. Op het moment dat de deurwaarder zich meldde, liep de moeder met het kind buiten. Vervolgens deed ze haar kind snel naar binnen, liep naar de deurwaarder en greep een stalen buis die in de bosjes langs de lange oprijlaan lag.



Kort daarop kwam ook Dennis D. aanrijden die een buis uit zijn auto greep en zijn vrouw te hulp schoot. Onduidelijk is overigens of ook andere kinderen van het echtpaar thuis waren toen ze met hun stalen buizen de aanval openden op de deurwaarder.

Voorbedachten rade

Opvallend detail is overigens dat Dennis D. tijdens de mishandeling de deurwaarder toebeet dat hij hem eigenlijk bij een van zijn eerdere bezoekjes al eens een fikse aframmeling wilde geven, maar dat toen niet kon omdat D. visite had. Justitie onderzoekt daarom onder meer in hoeverre er sprake was van voorbedachten rade.