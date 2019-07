Hittegolf een feit op weerstation Twente

De eerste regionale hittegolf van dit jaar in Overijssel is een feit. Op het weerstation op de vliegbasis Twente werd vanochtend om 10.00 uur een temperatuur van 30,5 graden gemeten. Daarmee is aan de voorwaarden voldaan.

Er is sprake van een hittegolf als het minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer wordt en daarbij moet de temperatuur op drie dagen stijgen naar minstens 30 graden. Twente had dit keer de primeur, samen met het weerstation in Maastricht. Later vandaag noteren ook weerstations Hupsel en Ell 30 graden, waarmee ook daar sprake is van een regionale hittegolf.

In het overgrote deel van het land, waaronder het KNMI-weerstation in Heino, was het maandag nog niet zomers warm. Daar is pas morgen sprake van een hittegolf. De hittegolf in Maastricht en Twente is begonnen op 18 juli en telt nu al acht dagen. Naar verwachting wordt ook in het weekend en de dagen erna de 25 graden nog wel gehaald in Twente, waarmee de hittegolf nog wel even aanhoudt.

Landelijke hittegolf

De Bilt voldoet morgen met een maximumtemperatuur van 36 graden ruimschoots aan de voorwaarden voor een landelijke hittegolf. Het wordt dan namelijk voor de vijfde keer op rij meer dan 25 graden en voor de vierde keer in deze serie meer dan 30 graden. Zodra de thermometer in De Bilt morgen 25 graden aanwijst, is sprake van een landelijke hittegolf.