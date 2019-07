Pedofiele lustmoordenaar Geert B. heeft celstraf erop zitten: nu volgt tbs-behandeling

De pedofiele lustmoordenaar Geert B., veroordeeld in een van de meest schokkende zedenzaken in Overijssel, heeft zijn celstraf erop zitten. Hem wacht nu tbs-behandeling, een dezer dagen zal hij worden overgebracht naar een kliniek.

Geert B. werd veroordeeld voor jarenlange ontucht met zijn driejarig buurmeisje in Glanerbrug en de moord op een buurmeisje in Deventer. Zijn strafzaak was destijds aanleiding voor verbod op de omstreden pedofielenvereniging Martijn.

Nadat Geert B. in 2009 werd opgepakt omdat hij zich in Glanerbrug drie jaar lang veelvuldig had vergrepen aan zijn driejarige buurmeisje, werd hij in 2010 veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De ontucht vond plaats vanaf kort na de geboorte tot het derde levensjaar. Later werd die straf in hoger beroep teruggebracht naar 15 jaar cel en tbs.

Nu circa tweederde van zijn celstraf erop zit, wacht Geert B. een tbs-behandeling om hem van zijn pedoseksuele neigingen te genezen. Dat houdt onder meer in dat hij op termijn in aanmerking komt voor proefverlof om hem zo voor te bereiden op zijn terugkeer in de samenleving. Geert B. wordt een dezer dagen overgebracht naar een tbs-kliniek.

Cold case-kindermoord opgelost

Na zijn aanhouding - deze maand overigens exact tien jaar geleden - kon ook de 'cold case-moord' op Semiha Metin uit Deventer worden opgelost. Het dna van B werd in deze zedenzaak namelijk vergeleken met dat van de uit 1991 daterende kindermoord, waarna hij jaren na dato alsnog door de mand viel.

Semiha Metin werd op 14 februari 1991 seksueel misbruikt en gewurgd in het huis van haar moeder. B. woonde destijds in de buurt van het slachtoffertje en werd in het moordonderzoek zelfs tot driemaal toe als verdachte aan de tand gevoeld, maar justitie moest hem wegens gebrek aan bewijs weer op vrije voeten stellen.

Behalve voor de lustmoord op Semiha en de ontucht met zijn buurmeisje in Glanerbrug werd B. ook veroordeeld voor het vervaardigen en het in het bezit hebben van kinderporno.

Verbod pedofielenvereniging

Tijdens de strafzaak bleek destijds dat Geert B. allerlei adviezen had gekregen van de pedofielenvereniging Martijn. Na meerdere rechtszaken werd deze omstreden organisatie uiteindelijk door de rechter verboden verklaard.



RTV Oost berichtte overigens recent dat voormalig bestuursleden van Martijn weer volop actief zijn op internet. Zo maakt een Hengeloër, voormalig bestuurder van de vereniging, via internet volop reclame voor een afgeschermde mailinglijst voor pedoseksuelen.