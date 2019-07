Hitte spelbreker: deze evenementen in Overijssel zijn afgelast

Het is al dagen bloedheet en daar komt vandaag en morgen nog geen verandering in. Dat is slecht nieuws voor organisatoren en deelnemers van allerlei festiviteiten. Verschillende evenementen zijn afgelast of hebben hun programma aangepast wegens de verwachte hitte.

Boerenmarkt Luttenberg

Zaterdag zou in Luttenberg de eerste Boerenmarkt plaatsvinden, maar dat feest gaat niet door. Het eten zou bederven in de hitte en bovendien verwacht de organisatie dat de belangstelling tegen zou vallen met dit weer. Eén troost: op 3 en 10 augustus staat opnieuw een Boerenmarkt op het programma.



Twentse Rolstoelvierdaagse

De deelnemers aan de Twentse Rolstoelvierdaagse in Delden krijgen deze week een aangepast programma in verband met de verwachte hitte. Vertrektijden zijn vervroegd en afstanden zijn ingekort. Desondanks gaat het evenement van dinsdag tot en met vrijdag elke dag door.



Profclubs trainen aangepast

Ook Overijsselse voetbalclubs passen hun trainingsregime aan op de warmte. Zo heeft PEC Zwolle de training vandaag vervroegd (van half elf naar half negen), terwijl de vrijdagtraining naar vier uur is verplaatst. Go Ahead traint sinds dinsdag al om half tien in plaats van kwart over tien. De middagtraining (twee uur) van donderdag is geschrapt. Wel wordt er ’s ochtends langer getraind.

Scootmobieltocht Borne

De maandelijkse scootmobieltocht van Wijkkracht in Borne van deze week is verplaatst naar 31 juli. Dan vertrekt de rit om half twee vanaf het Kulturhus. De geplande verrassingsfietstocht van 25 kilometer richting Delden ging gisteren wel door, maar dan in een aangepast tempo. Ook was er een extra pauze ingelast.

Weekmarkt Losser en Hengelo

Vandaag begon de weekmarkt in Losser eerder dan gebruikelijk in verband met de weersvoorspellingen. De meeste marktkooplieden zullen, zo verwacht de gemeente Losser, eerder vertrekken maar hebben aangegeven in ieder geval tot half twee te blijven. In Hengelo duurt de markt niet tot vijf uur 's middags zoals gebruikelijk, maar wordt er al om twee uur ingepakt.



Lommerdmarkt Rijssen

De Lommerdmarkt in Rijssen is vanochtend eerder gestopt. Al om elf uur pakten de kooplui hun spullen in. Weinig publiek had in deze hitte zin om de markt op te gaan.

Overzicht afgelaste evenementen Overijssel:

– Boerenmarkt | Luttenberg

– Scootmobieltocht | Borne