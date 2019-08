"Het imago van de boeren moet verbeterd worden"

"Ik ben gewoon gek op mijn koeien," vertelt de enthousiaste boer. Samen met zijn vrouw Nathalie runt hij een melkveebedrijf dat al drie generaties in Oxe bij Deventer te vinden is. "Mijn familie stamt nog van de echte kloosterboeren, de boeren die in de tijd van de ridders voor het klooster produceerden. Zoals zoveel jonge boeren heb ik het vak van mijn opa en vader geleerd."



Uitproberen

"Ik heb natuurlijk wel een opleiding in de landbouw gevolgd en daarna ook een HBO bedrijfskunde gedaan, maar een boerderij runnen leer je vooral in de praktijk." Hij vindt het een uitdaging om ook uit te proberen hoe dingen anders kunnen in de bedrijfsvoering. "Zo heb ik nu bloemen langs mijn land en doe ik mee aan een test hoe we de bodem het beste kunnen gebruiken."

Kloosterboer zet zijn bedrijf graag open voor rondleidingen en schooluitjes. "De vragen die dan komen zijn soms voor ons zo logisch dat je van verbazing achterover valt. In de jaren zestig had bijna iedereen wel een boer in de familie en wist men waar de melk vandaan kwam. Maar tegenwoordig is nog maar 0,3 procent boer. Dat zorgt ervoor dat veel mensen echt geen weet meer hebben hoe het werkt op de boerderij."



Geen seks

De leukste vraag die Kloosterboer ooit kreeg bij een rondleiding was of kunstmatige inseminatie niet zielig was voor de koe. "Omdat ze dan geen seks krijgt", vertelt Kloosterboer lachend. "Zo had ik er zelf nog nooit over nagedacht!"

