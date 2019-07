Moeder in zaak 'opa-moord' als 'heks' met dochtertje naar verwensessies met blote dames

De moeder van de 18-jarige jongeman die is veroordeeld voor de zogenoemde opa-moord in Wierden, blijkt actief in de 'heksenwereld'. Daarbij neemt de vrouw haar minderjarige dochtertje mee naar verwensessies voor naakte dames. Het landelijk meldpunt Sektesignaal spreekt van 'een zorgelijke situatie'.

De moeder heeft de eigen website Lissyspracticalmagic.com. Daarop beschrijft ze dat ze een winkel met esoterische producten heeft 'voor de moderne heks van tegenwoordig'. Om eraan toe te voegen: "Maar in de zomer ben ik graag verwenvrouw".

De vrouw, die zichzelf op Facebook Lissy Liskowskis noemt, vertelt dat ze twee hottubs heeft, waarvan het water wordt opgewarmd tot 38 à 40 graden. Ze nodigt vrouwen uit voor een duik in het heilzame water.



Naakt in de hottub

Er passen zes personen in de hottub, zo beschrijft ze. "Je gaat er naakt in (mag ook in badkleding als je je naakt niet op je gemak voelt). Dan glij je langzaam het water in en een weldadige warmte overkomt je. Het geeft een gevoel van geborgenheid, net als bij een moeder in de buik. Luister en voel, of klets met met vriendinnen. Alles wat jou plezier geeft..."

Heilzame werking

De hete baden zouden volgens de Wierdense een heilzame werking hebben tegen verkrampte spieren, pijnlijke gewrichten, maar ook verlichting bieden bij spanning en stress. De Wierdense en haar dochter zeggen zich te verheugen op de komst van de dames, waarna de uitnodiging wordt ondertekend met de namen van zowel moeder als dochter.



Onmisbaar hulpje

Die uitnodiging - afgedrukt op de website - dateert overigens van vorig jaar, toen haar dochter twaalf jaar was. Via Facebook kondigt de moeder echter aan dat ze ook dit jaar weer van de partij zal zijn tijdens het Lorelei-vrouwenfestival in Zeewolde, dat volgende maand wordt gehouden.



De moeder laat overigens in het midden of haar dochter erbij zal zijn, maar op haar website beschrijft ze al dat haar dochter haar vaste 'hulp en houtvrouw' is. Waarbij ze eraan toevoegt dat zonder inbreng van haar dochter deelname aan Lorelei niet mogelijk zou zijn. Ook op de website van Lorelei wordt de komst van de heilzame hottubs weer aangekondigd.

Hekserij

Dat de moeder zich bezighoudt met 'hekserij' is niet strafbaar. Het zogenoemde Wicca is een neo-heidense natuurreligie, waarin heksen de hoofdrol spelen. Overigens noemen aanhangers van deze filosofie zich doorgaans 'witte heksen' en distantiëren ze zich veelal van zwarte magie en andere occulte zaken. Niettemin worden groeperingen rond heksen vaak als sektes beschouwd.

Bij het landelijke meldpunt Sektesignaal.nl komen jaarlijks zo'n tachtig tot negentig klachten binnen over sektes die actief zijn in ons land. Volgens woordvoerster Karin Krijnen zitten daar incidenteel ook meldingen binnen over heksen.



'Zorgelijke situatie'

De woordvoerster noemt het feit dat de moeder haar minderjarige dochtertje meeneemt naar verwensessies met blote dames "een zorgelijke situatie". Ze laat weten dergelijke berichten erg hoog op te nemen: "Als we hier normaal gesproken een dergelijke melding binnenkrijgen, brengen we dat meteen onder de aandacht bij Veilig Thuis, die daar dan vervolgens mee aan de slag gaat. De inhoudelijke beoordeling ligt dan bij deze instantie. Al hebben we over dit specifieke geval overigens geen signaal gehad."

Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming kwam al eerder binnen het Wierdense gezin in actie nadat de toen 17 jaar oude kleinzoon werd opgepakt voor de gewelddadige dood van opa. Of daarbij ook is gekeken naar het jongere zusje binnen het gezin, wil een woordvoerster van de Kinderbescherming niet zeggen. "Wij gaan nooit op specifieke gevallen in."



Volgens de zegsvrouw bestaan er geen algemene richtlijnen wat er moet gebeuren als minderjarigen door hun ouders worden geconfronteerd met naakte volwassenen: "Daar bestaan geen protocollen voor of zoiets. Wij beschouwen iedere melding hier hier binnenkort als een zaak die op zichzelf staat."

Reactie Lorelei

Een woordvoerster van het Lorelei Festival, dat voor de dertiende maal wordt gehouden, wil niet ingaan op de vraag of bekend is dat de moeder haar minderjarige dochtertje meeneemt naar de 'blootsessies': "Wij doen geen enkele mededeling over individuele gevallen." Het enige wat de organisatie kwijt wil, is dat het festival besloten is.

'Opa-moord'

De Wierdense moeder kwam recent in het nieuws toen haar achttien jaar oude zoon werd veroordeeld nadat hij had bekend zijn opa met 38 messteken van het leven had beroofd. De vrouw is de schoondochter van het slachtoffer.

In die zaak heeft justitie ook nadrukkelijk onderzocht of de moeder een rol heeft gespeeld in deze 'opa-moord'. Onder meer omdat zij die fatale dag samen met haar zoon het moordwapen had aangeschaft. Ook had de jongeman de moord min of meer bij de moeder aangekondigd, maar zij had daarop geen verdere actie ondernomen.



Kritiek op opvoeding

Uiteindelijk concludeerde de rechter dat het dossier 'diverse aanwijzingen bevat voor betrokkenheid van de moeder van verdachte', maar dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat zij een rol heeft gespeeld bij het beramen van de moord.



Wel hadden psychologen forse kritiek op de ouders en de manier waarop ze hun zoon hadden opgevoed. Zo deden de ouders - aldus de gedragsonderzoekers - 'een te groot beroep op hun zoon' door hun geldproblemen en ruzie met opa met hem te bespreken. Volgens de psychologen moet de zoon heropgevoed worden.

Tonnen-claim als motief 'opa-moord'

Zoals RTV Oost eerder meldde, had de jongen zijn opa vermoord in de hoop dat daarmee een einde zou komen aan een langslepende rechtszaak. Daarin eiste opa een kleine half miljoen euro van de vader van de kleinzoon.



De moeder weigert ieder commentaar.