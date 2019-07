OM wil werkstraf voor Enschedeër na hennepteelt en mishandelen van vrouw

Hij zou betrokken zijn bij een grote hennepplantage in Glanerburg en meerdere keren geweld hebben gebruikt tegen zijn ex. Om die redenen is tegen een 36-jarige man uit Enschede een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar geëist.

Het Openbaar Ministerie wil daarnaast ook dat de Enschedeër bijna 90.000 euro aftikt in het kader van de Plukze-wetgeving, een maatregel die crimineel geld afpakt van daders.



De hennepplantage werd in maart 2017 ontmanteld. Politiemensen haalden zeker 780 hennepplanten uit de kwekerij in een loods aan de Bultsweg in Glanerbrug. Ze vonden ook aanwijzingen dat er al vaker geoogst was. Het oprollen van de plantage leidde naar de vondst van bijna 300 kilo hennep in een schuur aan de Najaarsweg.



Huur

Het huurcontract van de loods aan de Bultsweg stond op naam van de 36-jarige Enschedeër. Hij bekende zijn betrokkenheid bij de politie, maar kwam daar voor de rechter op terug. "Ik had geld nodig en heb het alleen op naam gehad, meer niet." Volgens de man kreeg hij een paar honderd euro om de loods op zijn naam te zetten. Het geld voor de huur lag maandelijks klaar bij de loods.



In 2018 liep een aantal confrontaties met de ex-partner van de Enschedeër uit de hand. Op 6 juni zou de 36-jarige zijn vrouw en moeder van zijn kinderen in het gezicht geslagen hebben om later die avond terug te komen met een honkbalknuppel waarmee hij, samen met een aantal anderen, de ramen van haar woning insloeg.

Klap met biljartkeu

"Ik was helemaal door dolle heen, had mezelf niet meer onder controle", aldus de man. Een toevallige ontmoeting op een parkeerplaats bij een supermarkt later die maand zou opnieuw uit de hand zijn gelopen. De man zou de vrouw in haar auto met een biljartkeu geslagen hebben.



Uiteindelijk liep een laatste confrontatie, tijdens het ophalen van de kinderen, opnieuw uit de hand. De man zou getracht hebben de vrouw omver te rijden met zijn auto.



'Kinderen grootste verliezers'

Volgens de officier van justitie zijn de kinderen, die meermaals getuige waren van het huiselijk geweld, de grootste verliezers in de zaak. Zij sliepen in de woning waar de ramen ingeslagen werden.



"Als er om tien uur 's avonds een stelletje dolle stieren met knuppels de ruiten inslaan, hoe denk je dat die kinderen dan nog sliepen?". De rechtbank doet over twee weken uitspraak.