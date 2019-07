Hartsvriendinnen Faya en Irene uit Bathmen gaan in alle vroegte naar hun pony's

Vanwege de voorspelde hoge temperaturen ontmoeten we de dames in alle vroegte. "In de ochtend is het nog prima te doen hier op de boerderij in Bathmen, daar waar onze pony's staan. Even de dieren verzorgen, een stukje rijden, de stal schoonmaken en dan is het voor Jesse en Sandy ook al snel weer te warm", aldus de twee enthousiaste meiden.

Irene Bouwhuis & Faya Denneboom (Foto: Gerard Hellwich)

Wie is wie?

"Zal ik de pony's even voorstellen? De witte is Jesse, dat is onze verzorgpony. De donkere en grotere is Sandy. Deze pony is van ons samen. We rijden er om en om op", vertelt de 11-jarige Faya enthousiast.

"Wij blijken best goed te zijn en daarom zouden we morgen ook meedoen aan de Bixie Kampioenschappen tijdens de Galoppade 2019. Dit jaar wordt dit Overijssels Kampioenschap in Heeten georganiseerd. Jammer genoeg zijn morgen alle geplande wedstrijden afgelast. Dat is vanwege de hitte, maar we zullen ongetwijfeld één dezer dagen nog wel starten", aldus Irene.

Toppers

Ja, en ook tijdens de wedstrijd delen de dames hun pony. Sandy vindt het allemaal prima en geniet zichtbaar van de aandacht van haar bazinnetjes. De dames zijn ervan overtuigd dat ze net als Jeroen Dubbeldam uit Weerselo een springruiter gaan worden. Wie weet brengt hun gedrevenheid de jonge meiden nog een heel eind en gaan we nog vaak en veel van ze horen.

Sandy, Irene, Faya & Jesse (Foto: Gerard Hellwich)