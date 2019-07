Scooterbende blijft Enschede teisteren: "Politie doet niet eens onderzoek"

Als Rachel en haar moeder Yvette Reith op de bank zitten, horen ze een scooter starten "Ik dacht eerst dat het een pizzakoerier was", vertelt Yvette. Maar als moeder en dochter een man door het raam aankijken, wordt het ze duidelijk. "Toen begrepen we dat Rachels scooter gestolen werd."

Scooterdiefstallen in Enschede Er lijkt een bende actief te zijn in Enschede. Deze maand zijn er in de stad negentien scooters gestolen. Opvallend detail: het zijn vrijwel allemaal brommers met een Italiaanse retrolook.

Stuur- en kettingslot

De scooter van Rachel stond op de stoep voor het tuinhek geparkeerd en was op slot, met stuur- én kettingslot. Toch wisten scooterrovers er met het voertuig vandoor te gaan. "We zijn er met drie mensen achteraan gegaan, maar de dieven zijn er via het bospad vandoor gegaan."

Zo zag de scooter eruit toen Rachel deze terugvond (Foto: RTV Oost)

Rachel is blij als ze hoort dat haar scooter in het bos is teruggevonden. Maar als ze ziet hoe die eraan toe is, verandert haar stemming al snel. "Helemaal vernield. Het leek een totaal andere scooter. Alles was kapot en onderdelen waren eraf." Daarnaast was het voertuig ook moeilijk te herkennen omdat deze was overgespoten. En zelfs het voorwiel was door de dieven meegenomen.

Vooral de merken AGM en SYM lijken populair bij de dieven, maar waarom? De voetplaatjes, achterdragers en de uitlaten van scooters van het merk AGM of SYM. Je kunt deze onderdelen volgens Romano Rorije van Scooterpaleis Enschede eenvoudig demonteren en doorverkopen.

'Politie doet niet genoeg'

Of de politie genoeg doet om de daders te vinden? "Dat vind ik niet", zegt Rachel resoluut. "Dan vind je een gestolen scooter terug en dan doen ze niet eens onderzoek."

"Ik hoop dat de daders worden gevonden, maar ik denk het niet", besluit de Enschedese.