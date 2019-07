In zomerjurk en op slippers naar ... de ijsbaan

"Dat leek me nou grappig, korte broek en dan naar de ijsbaan", zei een van de schaatsers op IJsbaan Twente in Enschede. "Het is de warmste dag van het jaar en om dan op het ijs te staan... dat is vrij bijzonder."



IJsmeester Wim van Dam besloot twee weken geleden om de baan open te doen voor publiek. "Omdat de baan zo goed is geïsoleerd, maakt het geen verschil of we met vier graden ijs maken of met veertig." De reden dat ze normaal gesproken in de zomer dichtgaan, is omdat mensen in de zomer over het algemeen liever gaan zwemmen dan gaan schaatsen. Maar deze temperaturen vragen om uitzonderingen.

Beter dan het zwembad

"Het is best wel een grote overgang", vult een schaatsster aan. "Van veertig graden buiten naar zeven graden binnen. Maar echt afkoelen, lukt toch niet helemaal omdat die warmte toch in je lichaam blijft zitten."





Ingepakt met muts en handschoenen schaatst een jonge bezoeker rondjes, 'Het is hier zoveel lekkerder dan buiten. En beter dan in het zwembad."