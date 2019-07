Crowdfunding leverde Mystiek Theater een nieuwe plek op, wij mochten (heel even) binnen kijken

De grote fabriekshal was als een leeg schilderdoek, wit en rechthoekig. Hetty en Henk Bakker, het stel achter Mystiek Theater, wisten dat er heel veel werk en geld in gestoken moest worden om de theatersfeer en vibe van het oude Mystiek Theater te evenaren. Daarom dachten ze goed over een plan na en pas toen het voltallige theatergezelschap achter hen ging staan, besloten ze de sprong te wagen.

'Beleeftheater'

Wie Mystiek Theater niet kent: het is een belevenis om er op bezoek te gaan. Volgens Hetty Bakker is het een 'beleeftheater'. Zelf kan ik mijn eerste aanraking met het theater nog goed herinneren: een zoektocht door het horrordoolhof is mij - vooral 's nachts - nog lang nagebleven. Ook de enge dokter die experimenten uitvoert op zijn patiënten is een herkenning voor veel bezoekers.

De horrordokter van Mystiek Theater (Foto: Mystiek Theater)

Maar ook de livemuziek, crime-avonden en kindervoorstellingen in het theater zijn beroemd in Enschede en omstreken. Dat het theater niet verloren mocht gaan, was voor Henk en Hetty al snel duidelijk. Maar dat kon niet zonder (financiële) hulp. Daarom is een crowdfundingsactie gestart, deze heeft inmiddels de kosten voor een nieuwe bar en podium opgeleverd.

Veel ruimte

Als we binnenkijken bij het onderkomen van het theater valt de omvang direct op. Er is ruimte, veel ruimte. De vrijwilligers hebben in de hal zelf een tweede verdieping gebouwd, waar de uitgebreide kostuumcollectie hangt. "En hiernaast is de schminkruimte," zegt Hetty enthousiast. "Kijk dan hoe mooi." Rondom de spiegel hangen de kenmerkende kleedkamerlampen. De horrormaskers liggen netjes op de plank.

Zaag en kwast

Beneden komen we klussers tegen die vrijwillig aan het werk zijn. Ook enkele acteurs hanteren de zaag en de kwast. "We zijn zo dankbaar voor alle hulp," vertelt Hetty. "Zonder hadden we dit echt niet gekund." Als ik verder wil lopen naar de grote hal, houdt Hetty me tegen. "Dit gedeelte willen we graag geheim houden", zegt ze. "Er moet natuurlijk nog wel een verrassing zijn als we eind september open gaan."

Tipje van de sluier: voor die tijd moet er nog heel wat gebeuren. "Helaas is nog niet alles af, er moet echt nog wel veel werk verzet worden voor de opening. Ook financieel hebben we het nog niet rond," aldus Henk. Het stel hoopt voor die tijd nog extra hulp te krijgen, bijvoorbeeld via de crowdfundingswebsite van het theater.