Nog geen concrete verdachte in onderzoek naar fatale woningbrand Nieuwleusen

Het is nog te vroeg om een concrete verdachte aan te wijzen in het onderzoek naar de fatale woningbrand in Nieuwleusen. Dat laat politiewoordvoerder Henk Kremer weten. De politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken.

Bij de brand aan het Zwartewaterland kwam de oudste zoon (22) om het leven. Hij lag op zolder te slapen. Zijn vader ging tevergeefs het brandende huis binnen, in een ultieme poging de 22-jarige te redden. Het vuur bleek te hevig.

De ouders waren er in eerste instantie van overtuigd dat ook hun jongste zoon thuis sliep. Deze jongen kwam later aanlopen en bleek niet in het huis te zijn. Hij trof familieleden en buren volledig in tranen en in paniek aan en hoorde dat zijn oudste broer de brand niet had overleefd.

Tijdens de brand niet in de woning

De minderjarige jongen is meerdere keren gehoord door de politie. "Hij heeft een aparte positie, omdat hij tijdens én na de brand niet aanwezig was in het huis", vertelt een woordvoerster van de politie.

De jongste zoon is geen concrete verdachte in het onderzoek, laat politiewoordvoerder Henk Kremer desgevraagd weten: "We hebben geen concrete verdenkingen, het is te vroeg om daar iets over te zeggen."