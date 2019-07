Praat mee: Ik maak me zorgen over het klimaat (Foto: Pixabay / geralt)

Ik maak me zorgen over het klimaat

De afgelopen dagen worden we om de oren geslagen met het ene weerrecord na het andere. Vandaag werd de hoogste buitentemperatuur in Overijssel ooit gemeten: 40,2 graden. En het gaat nog even door met de records, want misschien wordt vannacht wel de warmste nacht ooit. Extreme temperaturen, zowel kou als warmte, komen vaker voor en dat komt door het veranderende klimaat, zegt NOS-weerman Gerrit Hiemstra.

Wij zijn dus benieuwd. Maak jij je zorgen over het klimaat? En nu misschien wel een beetje meer, met deze temperaturen? Of laat het je koud en geloof je niet zo in de problematief? We zijn benieuwd naar je mening dus praat met ons mee! Hieronder, op Facebook of via WhatsApp.