Twijfels of Tubbergenaar na 33 jaar tbs ooit nog vrij komt

Het Openbaar Ministerie (OM) wil de dwangverpleging van één van de langstzittende tbs'ers in Nederland met zeker twee jaar verlengen. De 64-jarige begon zijn tbs-behandeling in 1986, nadat hij was veroordeeld voor poging tot doodslag in zijn woonplaats Tubbergen.

De kans dat hij ooit uit de tbs komt, lijkt steeds kleiner te worden. De kliniek heeft inmiddels een procedure in gang gezet om de man naar een longstay-afdeling te krijgen.



Tijdens de vorige tbs-verlenging, twee jaar geleden, leek het nog goed te gaan met de behandeling. Zó goed zelfs, dat een voorwaardelijke beëindiging in beeld was. Maar vorig jaar mei ging het helemaal mis.

Dagje Almelo

De man ging ervandoor na een gewelddadige aanvaring met een mede-patiënt in de half-open kliniek, waar hij nog niet zo lang zat. Op straat verkocht hij zijn fiets, kocht daar bier en een treinkaartje van en reisde naar zijn geboorteplaats Almelo. Daar kocht hij meer bier en ging hij naar de coffeeshop. Politieagenten pikten hem later die dag op bij een hotel in Hengelo.



Volgens de kliniek heeft de man met zijn ongeoorloofde vertrek zoveel schade aangericht aan zijn behandeling, dat het niet duidelijk is of het nog goed komt. Behandelaars trokken de verloven in en besloten een aanvraag voor plaatsing op een longstay-afdeling te doen.

'Leugens in het rapport'

De 64-jarige is het niet eens met advies van de kliniek. Volgens hem staan er meerdere leugens in het rapport dat de kliniek opstelde. "Ik moet toch een keer terugkeren in de maatschappij?", aldus de tbs'er.

Advocaat Hans Anker, die bijna alle langzittende tbs'ers bijstaat, heeft de rechtbank gevraagd om de verlenging tot één jaar te beperken. "We mogen hem nog niet afschrijven", pleitte Anker, "Hij schaamt zich ontzettend voor zijn stomme fout."



Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.