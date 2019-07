Torenhoge dwangsommen en veel modder: dit gebeurde er tijdens de emotionele Sanderink-zitting

De gemoederen raakten in de rechtszaal zo mogelijk nóg meer verhit dan daarbuiten. Was er tussen de Twentse zakenman en multimiljonair Gerard Sanderink en zijn voormalig geliefde Brigitte van Egten aanvankelijk sprake van een patstelling, intussen lijken de twee in een ware loopgravenoorlog verzeild geraakt. Afgaande op het aantal woede-uitbarstingen van Sanderink deze donderdagmiddag in de rechtszaal is het laatste woord in deze slepende zaak nog lang niet gezegd.

Was er bij de eerdere rechtszaken nog sprake van moddersmijterij, tijdens deze nieuwste procedure werden er op een gegeven moment zelfs karrevrachten mest uitgestort.

Saudische prins

Deze keer draait het allemaal om een rectificatie, waartoe Sanderink was veroordeeld. De rechter bepaalde dat Sanderink zijn beweringen moest terugnemen dat zijn ex de kwade genius zou zijn achter FIOD-invallen bij zowel zijn bedrijf Strukton als in de woning van Sanderink zelf. Die zou steekpenningen aan een Saudische prins hebben betaald om zo een order voor een metroproject in Riyad van 1 miljard euro in de wacht te slepen.

Sanderink werd daarop veroordeeld om binnen een week een rectificatie plaatsen, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro tot een maximum van twee ton.

Vier pagina’s tellend epistel

In plaats van zich aan de tekst van de rechter te houden, liet Sanderink een vier pagina’s tellend epistel op de website van zakenblad Quote plaatsen. Daarin herhaalde hij zijn beschuldigingen nog eens uitvoerig dat Van Egten zou hebben gesproken met de veiligheidsdienst AIVD en de FIOD, waarop de invallen in zijn bedrijf volgden.

In de rechtszaak van donderdag vocht Sanderink de dwangsom aan. Daarbij haalde hij andermaal uiterst fel uit. Dusdanig zelfs dat de rechter hem meermalen tot de orde moest roepen.

Spelletjes

Volgens de zakenman worden er allerlei spelletjes gespeeld om hem kapot te maken. "Ik heb al een keer een hartaanval gehad. Moet ik dan nog een keer een hartaanval krijgen? Deze mensen denken dan vermoedelijk dat ik binnen een jaar dood ben en dat ze er dan met mijn vermogen vandoor kunnen."

Volgens hem lijdt zijn 6.500 werknemers tellende bedrijf Strukton enorm onder de huidige affaire. "Ik moet mijn reputatie hoog houden. Ben al drie maanden bezig om een accountantsverklaring te krijgen. Zolang ik die niet heb, krijg ik geen leningen van de banken. Dit is catastrofaal voor mijn bedrijf."

Emoties lopen hoog op

Maar ook persoonlijk heeft hij het er moeilijk mee. "Ik slaap niet meer. Sta met mijn rug tegen de muur. En dat allemaal door dit soort spelletjes. Ik ben hier het slachtoffer, níet zij", wees hij met luide stem naar haar ex. "En waarom mag ik hier allemaal niets over zeggen? Dit zijn gewoon feiten. Ik heb zelfs bewijzen", zo beriep hij zich veelvuldig op zijn vrijheid van meningsuiting.

Van Egten op haar beurt claimt dat Sanderink bezig is haar persoonlijke mailbox te plunderen en dat hij allerlei privé-informatie doorsluist naar derden. Dat Sanderink de werkmail doorspit van zijn ex - die directeur was van DSS in Goor, een van Sanderinks bedrijven - ontkent hij bepaald niet. Tegen de rechter: "Ik ben deze hele zaak aan het reconstrueren en u krijgt een hartverzakking als u ziet wat hier allemaal is gebeurd. We hebben heel wat gewiste informatie terug weten te halen. Ik heb terabytes aan porno." Van Egten deed dit later in de wandelgangen af als volslagen onzin.

Vertienvoudiging

Van Egten deed overigens donderdagmiddag via haar advocaat nog wel een zoenoffer: een handreiking richting haar voormalig geliefde. Als die de dwangsom van twee ton betaalt en een kort geding voert tegen Quote, omdat dat weigert Sanderinks vier pagina’s tellende verklaring offline te halen, dan is wat haar betreft de kous daarmee af. Blijft hij volharden in zijn gedrag dan moet de dwangsom volgens haar advocaat worden vertienvoudigd: 50.000 euro per dag tot een maximum van 2 miljoen euro.

De kans dat Sanderink daarin meegaat, leek tijdens de zitting niet al te groot. Hij claimde opnieuw dat zijn ex, toen ze nog directeur was, 1,5 miljoen euro zou hebben weggesluisd. Met het oog op de dwangsom, waar het nu allemaal om draait. "Ik heb straks veel meer op haar te vorderen dan dat ik nu moet betalen. Waarom zou ik dan betalen? Eerst betalen en dan later zeker bedelen om het terug te krijgen. Ik ben toch zeker niet gek?"

De rechter doet 2 augustus uitspraak.